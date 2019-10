Vlada potrdila poroštveni zakon za drugi tir in tretjo razvojno os

S poroštvom bodo obrestne mere posojil, ki jih bosta za izvedbo projektov najeli družbi Dars in 2TDK, bistveno nižje, so po današnji seji vlade na družbenem omrežju Twitter zapisali na vladi. Ob tem so izpostavili, da drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom in tretja razvojna os ostajata prioriteti vlade.

Z zakonom je poroštvo za projekt drugi tir omejeno na 417 milijonov evrov, je pojasnila. Posojilo mora biti dokončno odplačano do leta 2063, kot tudi predvideva zakon o drugem tiru."Viri za odplačilo posojil so že zagotovljeni in se že pobirajo, in sicer višja cestnina, taksa na pretovor v Luki Koper in višja uporabnina na železnicah," je spomnila Bratuškova. Zato po njeni oceni ni nobene skrbi, da bi bilo to poroštvo unovčeno. Ob tem je še pojasnila, da je 2TDK od ustanovitve naprej del sektorja država, zato se podatki sektorja država zaradi tega zakona ne bodo izboljšali ali poslabšali.

Na Koroškem so ob današnji potrditvi predloga poroštvenega zakona za drugi tir in tretjo razvojno os v vladi zadovoljni. Za 17. oktober napovedan protest v Ljubljani je tako zamrznjen do odločitve v DZ. Odločitev vlade pozdravljajo tudi v Velenju, kjer pa čutijo grenak priokus, saj poroštveni zakon ne zajema tudi odseka Šentrupert-Velenje.

V poroštveni zakon je vključen tudi del tretje razvojne osi, in sicer odseki, ki imajo potrjen investicijski program. To je na severnem delu odsek od Velenja do Slovenj Gradca in na južnem delu odsek Novo mesto-Osredka. "Maksimalna višina poroštva za tretjo razvojno os je 360 milijonov evrov, rok odplačila pa do 25 let," je dejala Bratuškova. Posojilo mora biti odplačano najpozneje do leta 2055. "Tudi tu sem zaradi koncesijske pogodbe, ki jo ima država sklenjeno z Darsom, prepričana, da ni niti najmanjše možnosti, da bi bilo kdaj unovčeno poroštvo," je poudarila.

Ob tem je izpostavila mnenje statističnega urada, da ni razloga, da bi se zaradi poroštva Dars spremenil status in bi se uvrstil v sektor država. Dars je po njenih pojasnilih sicer že nekaj časa pod drobnogledom, evropski statistični urad Eurostat pa spreminja metodologijo, kar na ministrstvu pozorno spremljajo. "Tudi v naši državi bomo morali pogledati, kako in kaj je s pravnimi subjekti, ki ne sodijo v sektor država," je dodala.

Bratuškova je še povzela poslovanje Darsa v preteklih petih letih in izpostavila, da gre za finančno stabilno družbo, zato "ni pomislekov, da Dars svojih obveznosti ne bi mogel izpolnjevati".

S projektom drugi tir med Divačo in Koprom bodo po navedbah ministrice pomagali tudi okolju, saj bodo več tovornjakov dali na vlake, s čimer bo manj izpustov in zamaškov na avtocestah."Pri tretji razvojni osi pa pomeni, da bomo Koroško končno povezali z glavnim mestom in omogočili celovit razvoj naše države," je izpostavila.