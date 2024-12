Vlada potrdila predlog novele zakona o financiranju občin

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, s predlogom novele zakona občinam namenjajo dodatna sredstva za zmanjševanje "objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin in povzročajo razlike med prihodki občine in njenimi stroški za izvajanje zakonsko določenih nalog".

Pri tem so pojasnili, da so oktobra potekala srečanja med ministrstvoma za javno upravo in finance ter reprezentativnimi združenji občin. Rezultat dogovora je bila določitev novega načina izračuna višine povprečnine in razdelitve 1,5 odstotka dohodnine zaradi zmanjševanja objektivnih razlik med občinami, kar je zdaj vključeno v novelo. "Sedanja začasna rešitev, določena z zakonom o izvrševanju proračuna za 2025 in 2026, bo s sprejemom novele postala trajna," so zapisali.

Med z novelo predlaganimi rešitvami so navedli še pravno podlago za zadolževanje občin za infrastrukturne projekte, ki jih imajo vključene v občinske proračune, tudi pri mednarodnih razvojnih bankah, katerih članica je Slovenija. Gre za Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD), Evropsko investicijsko banko (EIB) in Razvojno banko Sveta Evrope (CEB).