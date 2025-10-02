Vlada potrdila predlog novele zakona o službi v Slovenski vojski

Med pravicami, ki jih omejujejo pripadnikom, so pravica do odmora in počitka, odklopa, oskrbovalskega dopusta, očetovskega dopusta in starševskega dopusta ter varstvo določenih kategorij delavcev. To bi lahko storili v povišani pripravljenosti, v izrednem in vojnem stanju ter pri opravljanju začetnega vojaškega usposabljanja, na operativnem urjenju, na vojaški operaciji in zaradi izrednega dogodka, so sporočili po seji vlade.

Tako bi rešili problematiko tožb, ki jih v povezavi z delovnim časom vlagajo pripadniki SV, so zapisali v predlogu, objavljenem med vladnimi gradivi. S tem v pravni red med drugim prenašajo možnost, ki jo ponuja evropska direktiva o določenih vidikih organizacije delovnega časa, pa tudi sodbo sodišča EU, skladno s katero se lahko posamezne dejavnosti oboroženih sil izključijo iz navedene direktive.

Predlog novele zakona opredeljuje tudi institut bivanja v vojaški enoti ali zavodu oziroma na drugem določenem mestu, ki se ne šteje v delovni čas. Prav tako določajo vrednotenje tega posebnega pogoja, in sicer v višini urne postavke zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. S tem kompenzirajo oddaljenost pripadnika od njegovega osebnega oziroma družinskega življenja. Ta strošek bo vključeval poračun od 1. januarja 2025.

Predlog določa tudi pravno podlago, ki omogoča, da objekte varujejo tudi civilne osebe, zaposlene v SV oziroma na ministrstvu za obrambo. Za to so se odločili zaradi kadrovskega pomanjkanja.

Vojaške osebe ne bodo več opravljale pripravništva, saj morajo za samostojno opravljanje formacijskih dolžnosti opraviti začetno vojaško usposabljanje, skladno z zakonom o obrambi.

Urejajo tudi prevzem pogodbenih obveznosti, ki jih ima pripadnik ali kandidat za zaposlitev v stalni sestavi SV ali kandidat za opravljanje službe v rezervni sestavi SV iz pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o izobraževanju ali iz pogodbe o štipendiranju z drugim delodajalcem oziroma drugim štipenditorjem.

Poleg tega urejajo delovni čas, odmero in izrabo letnega dopusta pri opravljanju dela v izmenah, pa tudi delovni čas na straži in pri varovanju objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo, so še zapisali po seji vlade.

Finančne posledice sprejema zakona bodo okoli 26,9 milijona evrov.