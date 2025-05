Spremembe pri starševskem dopustu in otroškem dodatku

Rejniki, ki imajo v rejništvu otroka, starega od osem do 15 let, trenutno nimajo pravice do starševskega dopusta, so na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zapisali v sporočilu po seji vlade. Poudarili so, da je tudi za starejše otroke pomembno, da z rejnikom lahko navežejo prvi stik, se z njim spoznajo in nanj navadijo, čemur je namenjenih 15 dni starševskega dopusta.

S predlogom novele bi črtali tudi določbo o povečanju otroškega dodatka za 20 odstotkov, če predšolski otrok, mlajši od štirih let, ne obiskuje vrtca. Trenutno velja, da se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 odstotkov, če predšolski otrok, mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo. "Ker je v zadnjih letih v vrtcih dovolj prostora in je bila določba uvedena, ker je bilo pred leti v vrtcu zelo težko dobiti mesto, sploh za mlajše otroke, je odpadel razlog za to povišanje," so zapisali.