Vlada sprejela predlog o odpoklicu veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja

45. člen Zakona o zunanjih zadevah v svojem prvem odstavku določa posebne obveznosti diplomatov. Med njimi je v 3. točki določeno, da morajo delovati v skladu z določbami tega zakona na podlagi pooblastil, usmeritev in navodil Ministrstva za zunanje zadeve. V 8. točki pa je med drugim določeno, da morajo diplomati varovati premoženje, opremo, dokumente in podatke.

Ministrstvo za notranje zadeve je namreč na pobudo volilnega štaba Nataše Pirc Musar zaprosilo tudi diplomatsko-konzularna predstavništva, naj na opaznem mestu objavijo naslov, na katerega volivci lahko pošiljajo podpise za podporo njeni kandidaturi za predsedniške volitve. Gre sicer za rutinski postopek ministrstva, ki pa je zmotil nekatere kandidate za predsednika republike, ki menijo, da jih ministrstvo s takšnim ravnanjem spravlja v neenakopraven položaj. V SDS pa po poročanju nekaterih medijev blizu največji opozicijski stranki razmišljajo o vložitvi interpelacije proti zunanji ministrici Tanji Fajon "zaradi zlorabe diplomatske mreže za selektivno zbiranje podpisov za vložitev predsedniških kandidatur". O tem naj bi v stranki odločali danes.

Zunanje ministrstvo je po Janševi objavi zaupne depeše sporočilo, da preiskujejo sum zlorabe z dokumenti ministrstva, ki jih uporablja v komunikaciji med uslužbenci po mreži, ki obsega okoli 60 diplomatsko-konzularnih predstavništev.

Da je fotografijo zaupne depeše iz depešnega sistema MZZ na svojem službenem računalniku v prostorih slovenskega veleposlaništva v Washingtonu posnel Kajzer in jo posredoval Janši, njegovemu dolgoletnemu političnemu sopotniku na zunanjepolitičnem področju, so v začetku tedna razkrili že novinarji Dela. Poročali so tudi, da je MZZ Kajzerja v ponedeljek poklical na zagovor. Vodstvo MZZ je izrazilo pripravljenost zadevo preiskati do konca in ga v primeru dokazane zlorabe depešnega sistema tudi predčasno odpoklicati iz Washingtona.