Vlada potrdila predlog sprememb zakona o državni upravi

Kot so po dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so spremembe zakona potrebne zaradi narave nalog s področja verske svobode kot ene temeljnih z ustavo zagotovljenih človekovih pravic, ki ji bo zaradi njenega nadaljnjega udejanjanja treba zagotoviti večjo samostojnost.

Predlog zakona zaradi učinkovitejšega izvajanja nalog ministrstev ter boljše operativnosti in uspešnejšega izvajanja nalog vlade ureja tudi prenos področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz pristojnosti ministrstva za javno upravo na vladno službo za digitalno preobrazbo.

Zaradi predlagane spremembe bo izvajanje nalog na tem področju učinkovitejše in bolj transparentno, menijo v vladi in dodajajo, da področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij zavzema pomembno mesto v razvoju države.

Ker gre za področje, ki je vsebinsko izrazito horizontalne narave, je zaradi učinkovitega izvajanja nalog primerneje, da se te izvajajo v okviru samostojne službe, ki je uvrščena neposredno pod vlado, so še dodali.