Slovenija

Vlada potrdila predlog zakona o božičnici, spremembe za normirance

Ljubljana, 30. 10. 2025 18.14 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga zakona o izplačilu zimskega regresa; njegovo višino so določili v višini polovice minimalne plače. V primeru likvidnostnih težav podjetja bi moral biti dodatek izplačan najpozneje do 31. marca. Ob tem v besedilu zakona urejajo tudi izplačilo zimskega dodatka za upokojence (v višini 150 evrov) in prenavljajo t. i. sistem normirancev.

Predlog zakona, ki ga je vlada potrdila na dopisni seji, določa novo delovnopravno pravico - pravico delavcev do zimskega regresa.

"S tem želimo vsem delavcem v enakem položaju zagotoviti dodatni prejemek, ki bi pripomogel k izboljšanju njihovega zadovoljstva in motivacije za opravljanje dela. Zaradi novega prejemka bo posledično standardna oblika zaposlitve bolj privlačna," so ob tem sporočili na ministrstvu za finance.

Višina zimskega regresa je v predlogu določena v višini polovice minimalne plače v Sloveniji.

Skrajni rok za izplačilo pa je najpozneje 18 dni po preteku roka za izplačilo novembrske plače; izjemoma, če kolektivna pogodba na ravni dejavnosti tako določa, pa lahko v primeru nelikvidnosti delodajalec določi kasnejši rok izplačila, vendar najpozneje do 31. marca naslednjega koledarskega leta.

Zakon za leto 2025 določa več izjem

Predlog zakona določa tudi posebno davčno in prispevčno obravnavo - zimski regres je namreč oproščen plačila prispevkov za socialno varnost ter razbremenjen plačila davka v okviru skupnega zneska davčne razbremenitve, ki je sicer že uveljavljena za izplačila za poslovno uspešnost v skladu z Zakonom o dohodnini.

Zamik izplačila do 31. marca 2026 bo mogoče koristiti zaradi nelikvidnosti že na podlagi zakona ter pod določenimi pogoji za leto 2025 do 18. decembra 2025 možno izplačati najmanj eno četrtino zimskega regresa, preostanek pa do 31. marca 2026. "S tem se želi olajšati izplačilo zimskega regresa tistim podjetjem, katerih siceršnje poslovanje morda izplačila v enkratnem znesku ne omogoča, kar se odrazi v neizplačilu nagrad poslovodstvu," so pojasnili na ministrstvu. Možnost določitve kasnejšega roka izplačila zimskega regresa sicer ne bo veljala za javni sektor.

Zimski regres, prejet za leto 2025, se ob tem ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Zakon določa tudi pravila in način za zagotavljanje sredstev za izplačilo zimskega regresa v proračunu za leto 2025 za neposredne in posredne proračunske uporabnike.

Zimski dodatek v višini 150 evrov tudi za upokojence

Ker novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je septembra letos sprejel državni zbor, še ne velja, danes potrjeni predlog zakona v prehodnih določbah ureja tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem.

Ta bo izplačan vsem prejemnikom pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki bodo v letu 2025 prejeli letni dodatek oz. ki se jim za tekoče leto prizna letni dodatek. Dodatek se bo izplačal do 19. decembra 2025 oziroma v primeru naknadno priznane pravice najpozneje skupaj z izplačilom redne pokojnine in nadomestil za mesec maj naslednjega leta.

Višina dodatka je enaka za vse prejemnike letnega dodatka in znaša 150 evrov.

"Do zimskega dodatka so enako kot pri letnem dodatku v sorazmernem delu upravičeni uživalci pokojnin, ki se jim pokojnina izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalci delne pokojnine ali sorazmernega dela pokojnine. Zimski dodatek se prav tako odmeri v sorazmernem delu, če je osnovna pravica priznana tekom koledarskega leta ali če je pravica prenehala tekom koledarskega leta," so pojasnili na ministrstvu.

Zimski dodatek se izplača v sorazmernem delu tudi uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo s krajšim delovnim časom in se jim nadomestilo iz invalidskega zavarovanja izplačuje v sorazmernem delu glede na obseg krajšega delovnega časa.

Predlog, glede na to, da namen zimskega dodatka ni izguba drugih pravic iz javnih sredstev, določa, da se dodatek ne šteje v dohodek pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev.

Prilagoditev sistema normirancev

Za sistem ugotavljanja davčne osnove normiranih odhodkov so medtem v besedilu zakona predlagali zvišanje prihodkovnega pogoja za vstop v sistem za t. i. polne normirance s sedanjih 60.000 evrov na 120.000 evrov, za t. i. popoldance pa s sedanjih 30.000 evrov na 50.000 evrov.

Predlagali so tudi zvišanje prihodkovnega pogoja povprečja prihodkov dveh zaporednih preteklih let za obvezen izstop iz sistema, in sicer na 120.000 evrov za zavezanca, ki je bil v teh dveh letih t. i. polni normiranec, na 50.000 evrov za zavezanca, ki je bil v teh dveh letih t. i. popoldanec, in na 85.000 evrov za vse ostale zavezance.

Ob tem bi zagotovili prehod iz obdavčitve z enotno davčno stopnjo na progresivno davčno stopnjo 20 odstotkov in 35 odstotkov nad določeno davčno osnovo (prehod na višjo stopnjo pri davčni osnovi, ki ustreza prihodkom 120.000 evrov pri t. i. polnih normirancih, ter pri davčni osnovi, ki ustreza prihodkom 50.000 evrov pri t. i. popoldancih).

V vladnem predlogu pa so predlagali tudi spremembo načina obravnave davčnega leta začetka opravljanja dejavnosti pri presojanju pogojev za vstop in obstoj v sistemu normiranih odhodkov (upoštevajo se tudi prihodki, doseženi v prvem letu poslovanja) ter vzpostavitev petletnega obdobja za ponovni vstop v sistem. Navedeni spremembi naslavljata anomalije sistema oziroma zlorabe, ki jih je zaznal davčni organ.

KOMENTARJI (255)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sly1
30. 10. 2025 19.55
J se s to božičnico ne bo vam uspelo zavozl ste vse ...
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
30. 10. 2025 19.54
+2
Še naši pravnuki bodo odplačevali kredite in obresti zaradi norosti Goloba, ki si poskuša z božičnico kupiti volilce.
ODGOVORI
3 1
kick.your-ass
30. 10. 2025 19.52
-4
Cist preprodto je, kdor rad plese in je dobro nategnjen bo voli golobnjak. Vsi drugi pa desno stran ali zmagota
ODGOVORI
0 4
Roko66
30. 10. 2025 19.53
+0
aja misli si !
ODGOVORI
1 1
Srebrni breg
30. 10. 2025 19.54
Pošteni za Goloba kriminalci za kriminalce kot so bili v prejšnji vladi.
ODGOVORI
0 0
Srebrni breg
30. 10. 2025 19.51
+0
Pa naj še kdo reče, da ta vlada ne dela za ljudi. Prejšnja je za kriminalce in prevarante.
ODGOVORI
3 3
Minifa
30. 10. 2025 19.50
-1
Zdej pa po KREDIT. Zdej bomo pa na dveh milijardah minusa..
ODGOVORI
2 3
Hitri Zigi 78
30. 10. 2025 19.49
+6
Božičnica bo in to je to. Vsak komentar je brezpredmeten
ODGOVORI
6 0
Hitri Zigi 78
30. 10. 2025 19.52
+0
A ni to dobro najprej povišica 15 novembra potem pa še božičnica 15 decembra. Pa to nam lenuhom v JS. Pa kaj bi se človek pritoževal
ODGOVORI
1 1
Medo888
30. 10. 2025 19.49
-2
Bravo g.Golob še en mandat vam želimo pa prosim dvignite kazni za tiste ki nam ne izplačajo Regresa sami pa se vozijo v luksuznih vozilih ker je menda kazen nižja kot če bi nam izplačali regres
ODGOVORI
4 6
-xxx-
30. 10. 2025 19.47
+2
Saj v evbropi je bizicnica normalna ze leta..edino toti jugosi se temu nasprotni..zaj pa v jok
ODGOVORI
2 0
BBcc
30. 10. 2025 19.47
+0
Naš denar mora k nam. Ne k elitam po Janševo.
ODGOVORI
4 4
marmilan
30. 10. 2025 19.45
+0
smrt janšizmu
ODGOVORI
6 6
Julijann
30. 10. 2025 19.46
-2
Kaj pa je to? Kaj za na kruh namazat
ODGOVORI
4 6
kick.your-ass
30. 10. 2025 19.46
-1
Svobodo nazaj narodu
ODGOVORI
3 4
BBcc
30. 10. 2025 19.48
-1
Janšizem je neumnost volilcev ki volijo janša.
ODGOVORI
3 4
Svetec 2021
30. 10. 2025 19.45
+3
Bravo vlada naredili ste nekaj kar so drugi samo obljubljali 👍👍👍👍
ODGOVORI
8 5
BBcc
30. 10. 2025 19.48
-1
Res je. Edini. Bravo.👏🏻👍🏻
ODGOVORI
1 2
jedupančpil
30. 10. 2025 19.51
+1
bosta povedala drugo leto ko vama bo le to vzeto in se malo zraven
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
30. 10. 2025 19.45
+3
Najprej je Golob delavcem dvignil davek na plače in nam pobral stotine evrov. Sedaj pa dobimo nekaj drobtinic v obliki božičnice pa še to na račun delodajalcev.
ODGOVORI
8 5
kick.your-ass
30. 10. 2025 19.44
-3
Baje je golob dvignil bozicnico takoj ko je izbedel za Acota. Prej je zelel dati samo po 50€
ODGOVORI
1 4
Podlesničar
30. 10. 2025 19.48
-2
Baje janša namerava znižat minimalno plačo, da bo gospodarstvo lahko zadihalo.
ODGOVORI
1 3
BBcc
30. 10. 2025 19.49
+2
Lažeš SDS trol.
ODGOVORI
3 1
kick.your-ass
30. 10. 2025 19.51
Iz zanesljivih virov.skoraj iz prve roke. Na seji se je u s r al
ODGOVORI
0 0
apage
30. 10. 2025 19.43
+1
Ta vlada res nima pojma o vodenju države, prave butale. Da o normirancih ne govorim. Ob prihodu vlade so takoj znižali in uničili polovico normirancev, sedaj pa dajejo nazaj kar je že bilo. Katastrofa, ne sposobni totalnoooo
ODGOVORI
4 3
marmilan
30. 10. 2025 19.46
-2
ti pa maš prepih med ušesi.
ODGOVORI
1 3
BBcc
30. 10. 2025 19.49
+1
Res je.😅👍🏻
ODGOVORI
1 0
kick.your-ass
30. 10. 2025 19.43
+0
A je JJ bil na pogrebu od Acota? Kje je golobnjak ki je za to odgovoren? Lepa gesta oz poteza :)
ODGOVORI
3 3
BBcc
30. 10. 2025 19.50
On je bil zaradi volilcev. Tako da o Janši škoda besed. Leta 2021 je šel na pogreb za katerega je bil odgovoren?
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
30. 10. 2025 19.42
+1
Ko bo verouk v osn solah.bom verjel, da vam gre na bolje
ODGOVORI
3 2
Julijann
30. 10. 2025 19.42
+4
Prej ti vzame lep kos potice, potem ti pa da drobtinico. Ja, bravo Golob!
ODGOVORI
6 2
zmerni pesimist
30. 10. 2025 19.42
+4
Teh 150 evrov bojo upokojencim hitro nazaj spulili iz žepa ane golob
ODGOVORI
6 2
FrankCostello
30. 10. 2025 19.40
-11
B R A V O vlada, moj glas gre vam!
ODGOVORI
4 15
Rainbow warrior
30. 10. 2025 19.42
+6
Še eden s scvrtimi možgani.
ODGOVORI
7 1
BBcc
30. 10. 2025 19.42
+0
Točno tako. Dajo navadnim ljudem. Janša je tal samo eliti.
ODGOVORI
3 3
Julijann
30. 10. 2025 19.45
+0
BBcc, sem ti spodaj odgovoril! Na ljudi z malimi prejemki Janša ni pozabil! Preberi. Upam,.da se še kdo spomni ko sem posal o tem.
ODGOVORI
2 2
BBcc
30. 10. 2025 19.51
Nič veliko nisi povedal.
ODGOVORI
0 0
