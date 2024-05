Vlada potrdila predlog zakona za uresničitev odločbe glede sodniških plač

Sodnike in tožilce je prosil tudi za razumevanje, ker je zakon vezan na končni dogovor z vsemi skupinami zaposlenih v javnem sektorju v okviru reforme plačnega sistema.

"Napovedali smo, da si ne bomo kupovali socialnega miru s parcialnimi rešitvami, in pri tem seveda tudi vztrajamo," je dejal.

Ker je predlog zakona vezan na skupni dogovor o reformi plačnega sistema, ga bodo po Arčonovih besedah lahko še dopolnjevali. Ne glede na rezultat pogajanj o reformi plačnega sistema bo predlog zakona začel veljati 31. decembra letos, uporabljati pa se bo začel 1. januarja prihodnje leto, je navedel.

Podrobnosti zakona bodo predstavili v prihodnjih dneh oziroma ko bo šel zakon v državni zbor.

Ustavno sodišče je sicer junija lani odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo. Temu so v začetku leta sledili opozorilni protesti sodnikov oz. stavka tožilcev. Sodniki so februarja na državno odvetništvo začeli vlagati tudi odškodninske zahtevke zoper državo zaradi prikrajšanja pri plačah.