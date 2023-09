Vlada potrdila Senada Jušića za generalnega direktorja Policije

Kot je zapisano na straneh Policije, je Jušić, rojen leta 1972, delo v Policiji začel leta 1991 po končani kadetski šoli za miličnike. Kot policist in nato vodja patrulje ter vodja policijskega okoliša se je najprej zaposlil na Policijski postaji Piran. Dve leti pozneje se je zaposlil v mobilni kriminalistični skupini Urada kriminalistične policije na Policijski upravi Koper, leta 1996 pa je delovno področje odkrivanja in prijemanja storilcev kaznivih dejanj zamenjal z delom policista in varovanjem državne meje na Postaji mejne policije Škofije. Od leta 2000 do 2005 je bil pomočnik komandirja na Policijski postaji Koper, nato pa se je kot policijski inšpektor zaposlil v Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Koper, in sicer na Oddelku za splošne policijske naloge. Leta 2010 je napredoval v pomočnika vodje Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper.

Ob delu je leta 2001 končal študij na Visoki policijsko-varnostni šoli in po dodatnem študiju varstvoslovja na Fakulteti za varnostne vede leta 2007 pridobil naziv univerzitetni diplomirani varstvoslovec. Svojo izobraževalno pot je nato nadaljeval na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer je leta 2016 magistriral.

Od leta 2015 je opravljal naloge višjega policijskega svetnika v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi, kjer se je ukvarjal s sistemskimi, organizacijskimi in kadrovskimi zadevami ter nadzorno dejavnostjo. Sodeloval je v več strokovnih komisijah in različnih delovnih skupinah, med drugim je bil tudi pooblaščenec vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije za vodenje Sektorja za razvoj in sistemske naloge.

Je vojni veteran in prejemnik priznanj za zasluge v osamosvojitveni vojni, spominskih znakov ter bronastega in srebrnega ščita Policije.