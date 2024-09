Vlada potrdila sklep o odstranitvi 50 objektov, prve odškodnine novembra

V vladni službi ob tem računajo, da bo sklep o odstranitvi teh objektov vlada potrjevala do konca septembra. Na seznamu za odstranitev zaradi poplavne ogroženosti je sicer skupno 343 objektov, strokovna mnenja zanje pa so pripravili do konca julija.

Ljudje so med drugim na pristojne naslovili vprašanja o tem, ali je odstranitev objektov resnično potrebna. V vladni službi trenutno v sodelovanju z državno tehnično pisarno in drugimi pristojnimi pripravljajo strokovna pojasnila za prejete pripombe, ki jih bodo začeli pošiljati v prihodnjem tednu.

Po navedbah vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih so v javni razgrnitvi osnutka sklepa o odstranitvi 116 objektov na območju levega brega Savinje v Letušu, ki je bila zaključena 7. avgusta, v skladu s pričakovanji prejeli pripombe za tretjino objektov, predvidenih za odstranitev.

Za objekte, ki jih bodo na podlagi predloga stroke in potrditve vlade odstranili, je bilo do danes zaključenih 101 cenitvenih poročil, njihove predstavitve pa so potekale tudi v okviru terenskih obiskov predstavnikov vladne službe za obnovo po poplavah.

Po doslej opravljenih pogovorih in predstavitvah cenitvenih poročil v vladni službi pojasnjujejo, da je velika večina odzivov upravičencev na prejete cenitve pozitivnih. Tudi sicer predstavitve cenitvenih poročil na terenu vidijo kot zelo pomemben in koristen korak, saj lastnikom podajo razlage in jih hkrati seznanijo z nadaljnjimi postopki. Lastnikom se je posledično tudi lažje odločiti, kako bodo reševali svoj stanovanjski problem.

Na podlagi opravljenih pogovorov je večina lastnikov objektov še vedno najbolj naklonjena izplačilu odškodnin. V vladnem gradivu je sicer v povprečju predvidenih okvirno 400.000 evrov za posamezen objekt, a se cenitve zelo razlikujejo. Skupaj je za ta namen letos in v prihodnjih dveh letih rezerviranih 175 milijonov evrov državnih sredstev, od tega največ v prihodnjem letu.

Trenutno je v postopku podpisa 17 pogodb z upravičenci, ki so se odločili za izplačilo odškodnine. Ko bodo pogodbe podpisane, bo lastnica teh objektov postala država. V nadaljevanju bosta sledila njihovo rušenje in vrnitev območij v prvotno naravno stanje, nad čimer bo bdela državna družba za upravljanje nepremičnin DSU.

Po oceni vladne službe za obnovo bi lahko ljudem prve odškodnine za objekte izplačali novembra. Po zadnjih informacijah imajo tri interesente za nadomestitveno gradnjo, to število pa bi se lahko v prihodnje povečalo.

V vladni službi se z občinami dogovarjajo tudi o ureditvi zemljišč za gradnjo novih nepremičnin. Po njihovih navedbah so nekateri prebivalci primerna zemljišča našli sami, v občinah pa v zvezi s tem potekajo tudi postopki za spremembo namembnosti zemljišč.

Med nalogami, s katerimi se bo vladna služba ta mesec prednostno ukvarjala, je tudi izpeljava postopkov za 93 objektov, ki so jih na podlagi terenskih ogledov strokovnih služb, predlogov lokalne skupnosti in pobud posameznikov naknadno evidentirali za morebitno odstranitev. Pomemben izziv bodo tudi izplačila državnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč fizičnim osebam.