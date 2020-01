Vlada potrdila sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij

Sprejeta vladna uredba o podpori za širokopasovno infrastrukturo se nanaša na vzpostavitev, izboljšanje in razširitev infrastrukture, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v povezavi z e-upravo iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020.

Podpora za širokopasovno infrastrukturo je namenjena sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, katere cilj je omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev prek tega omrežja najmanj 80 odstotkom gospodinjstev na območjih belih lis.

Podprli bodo naložbe v naseljih z manj kot 5000 prebivalcev v pomurski, podravski in koroški statistični regiji. Do podpore so upravičene fizične ali pravne osebe, ki so registrirane kot operaterji v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah ali projektna partnerstva, torej partnerstva dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb.