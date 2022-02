Vlada potrdila sporazum o višjih plačah zdravnikov

Ta člen namreč določa, da bi lahko zdravniki po novem dosegli tudi 63. plačni razred, kar je bilo zdaj rezervirano le za funkcionarje. Doslej so lahko ostali javni uslužbenci dosegli največ 57. plačni razred. Pri tem gre sicer za začasen dvig plačnega stropa za zdravnike, saj zakon določa, da lahko ta ukrep velja do konca letošnjega leta.

Kot so sporočili po današnji seji vlade, se predlog dogovora sklepa primarno zaradi vzpostavitve ustreznih razmerij glede uvrstitev v plačne razrede na podlagi stavkovnega sporazuma med vlado in zdravniškim sindikatom FIDES iz leta 2016. Prav tako parafiran sporazum z zdravniki, ki ga je danes potrdila vlada, s čimer se lahko sporazum tudi podpiše, vsebuje realizacijo 48. člena zadnjega interventnega zakona za omilitev posledic epidemije.

Ob tem je vlada tudi sprejela spremenjena izhodišča za pogajanja za sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Prvotna izhodišča za pogajanja z zdravniki je namreč vlada sprejela 20. januarja, nato pa je med pogajanji prišlo do spremembe načina, kako doseči posamezne cilje in povečanja finančnih posledic, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje po seji vlade.

Zato je ministrstvo pripravilo dopolnjena izhodišča, ki bodo omogočila realizacijo 48. člena omenjenega interventnega zakona, prav tako je ministrstvo dopolnilo del posebnih pogojev dela in določilo kriterije za zasedbo novih delovnih mest.

Za koliko naj bi se zdravnikom dvignile plače?

Vsebine dogovora tako vladna stran kot FIDES do njegovega podpisa ne razkrivajo. Po neuradnih informacijah pa naj bi se plače večini zdravnikov dvignile za šest razredov, nekaterim zdravnikom specializantom tudi za sedem. En plačni razred pomeni približno štiriodstoten dvig plače, kar pomeni, da bi dogovor zdravnikom prinesel 24- oz. 28-odstotni dvig plač.

Ministrstvi za javno upravo in za zdravje smo zaprosili za informacijo, kakšna je povprečna plača zdravnika in kaj bi za povprečno zdravniško plačo pomenil dvig plače za šest plačnih razredov. A z obeh ministrstev so nam posredovali različne podatke o povprečni plači.

Na Ministrstvu za javno upravo navajajo, da povprečna mesečna bruto plača zdravnikov in zobozdravnikov za prvih 11 mesecev lanskega leta, namreč zadnji razpoložljivi podatki so za november, znašajo 4673 evrov. "Ob predpostavki, da se vsem zdravnikom in zobozdravnikom izhodiščni plačni razred dvigne za šest plačnih razredov, se njihova povprečna plača poviša za približno 26,5 odstotkov," so dodali.

Medtem pa na Ministrstvu za zdravje pravijo, da je povprečna bruto plača zdravnikov v novembru lani znašala 3942 evrov, dvig plače za šest plačnih razredov pa bi pomenil povišanje v znesku 940 evrov bruto.