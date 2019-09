Vlada potrdila: starši slepih in slabovidnih otrok upravičeni do dodatka za nego

Starši slepih in slabovidnih otrok so dolgo opozarjali na krivičnost dozdajšnje rešitve.

Predlog zakona, ki ga je danes potrdila vlada, širi krog upravičencev do dodatka za nego otroka. Upravičenci do izplačila bodo po predlogu zakona tako tisti, ki so pravico uveljavljali, kot tisti, ki je niso, so pa izpolnjevali siceršnje pogoje. Ministrstvo ocenjuje, da bo do neizplačanega dodatka za nego otroka upravičenih približno 65 staršev slepih otrok v višini 30.000 evrov, kar pomeni 1,95 milijona evrov sredstev. Do neizplačanega dodatka za nego otroka zaradi neupoštevanja statusa šolanja pa bo po ocenah ministrstva upravičenih 336 staršev otrok v višini 9600 evrov, kar pomeni 3,225 milijona evrov sredstev, so zapisali na vladi.

Starši slepih in slabovidnih otrok so se morali vse od leta 2003, ko je bil sprejet takratni pokojninski zakon, odločiti med dvema dodatkoma, in sicer med dodatkom za pomoč in postrežbo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter dodatkom za nego otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Na krivičnost te rešitve so že dolgo opozarjali prizadeti starši.

Postopki izvršb proti nekaterim staršem zaustavljeni

Kot so v sporočilu, objavljenem na Tumblrju, pojasnili na vladi, je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer na začetku letošnjega leta sklicala sestanek z državnim odvetništvom in varuhom človekovih pravic, da bi našli pravno podlago za pripravo posebnega zakona, ki bi rešil to stanje. Februarja je o težavah staršev slepih in slabovidnih otrok razpravljala tudi parlamentarna komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti, kjer se je ministrstvo zavezalo k pripravi zakona.

Zaustavljeni so bili tudi postopki izvršb, ki so potekali proti nekaterim staršem slepih in slabovidnih otrok.

Pri pripravi zakona so sodelovali tudi strokovnjaki ministrstva za pravosodje, državni odvetniki ter služba vlade za zakonodajo, so navedli na vladi.