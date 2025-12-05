Vlada potrdila subvencije za skrajšani delovni čas

V skladu s četrtkovim sklepom vlade lahko podjetja v določenih gospodarskih panogah uporabljajo shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Ukrep, katerega namen je v času zmanjšanih naročil ohranjanje delovnih mest in zaščita podjetij pred odpuščanji, bo veljal tri mesece, do 5. marca.

Shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa predvideva zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki ga je vlada pripravila s ciljem, da bi lahko v času kriz in naravnih nesreč zaščitili podjetja in delovna mesta. DZ ga je sprejel junija, potem ko so k temu dlje časa pozivali delodajalci. Po več pozivih iz gospodarstva se je vlada za aktivacijo sheme odločila na četrtkovi seji. Ob tem je določila, da bo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa veljalo v panogah proizvodnje oblačil, usnja in usnjenih izdelkov, nekovinskih mineralnih izdelkov, papirja in izdelkov iz papirja, kovin, kovinskih izdelkov, motornih vozil, vozil in pohištva ter v panogi tiskarstva in razmnoževanja posnetih nosilcev zapisa, "To so panoge, pri katerih smo zaznali, da se naročila zmanjšujejo," je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za delo Luka Mesec.

Luka Mesec FOTO: Bobo icon-expand

Do subvencije v okviru sheme so upravičene pravne ali fizične osebe, vpisane v poslovni register, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas, oz. fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. Podjetja v omenjenih panogah bodo lahko delu svojih zaposlenih skrajšala delovni čas začasno za tri mesece, do 5. marca. Pogoj je, da vsaj 30 odstotkom zaposlenim ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela. Da je to res, bodo morala potrditi s pisno izjavo, je v četrtek poudaril Mesec. Upravičena podjetja ne smejo biti v postopku stečaja ali likvidacije oziroma imeti neplačanih obveznosti do države, hkrati pa tudi ne smejo biti (ne)posredni uporabnik državnega proračuna. Prav tako si ne smejo izplačevati dobičkov in dividend. Pod temi pogoji bodo lahko napotila zaposlene na čakanje za pet do 20 ur tedensko. Za ta del delovnega časa, ko zaposleni ne bodo delali, bo država odobrila nadomestilo v višini 60 odstotkov izplačane bruto plače delavca.

Zavod za zaposlovanje, splošna FOTO: Bobo icon-expand