Vlada potrdila zakonodajni sveženj za reformo sodstva

Po besedah ministrice so pri pripravi zakonodajnega svežnja v največji možni meri upoštevali strokovna stališča sodstva, primerjalne ureditve v članicah Evropske unije in ključnih mednarodnih ustanov. Ministrstvo je izvedlo tudi analizo poslovanja sodišč od leta 2014 do 2023. Podatki kažejo, da se pravica do učinkovitega pravnega varstva sooča z izzivi, povezanimi s podaljšanjem sodnih postopkov in vztrajanjem števila nerešenih zadev ter sodnih zaostankov, je poudarila Andreja Katič.

Paket prenove sodne zakonodaje zajema predlog novih zakonov o sodnikih in o sodiščih, predlog novele zakona o sodnem svetu in predlog novele zakona o državnem tožilstvu. Med glavnimi novostmi, ki jih prinaša reforma, je ministrica izpostavila uvedbo enovitega sodnika in tožilca in optimizacijo poslovanja sodišč, s katero se vzpostavlja okrožje kot osnovna organizacijska raven sodišč na prvi stopnji. "Na okrožjih bomo torej povezali okrajna in okrožna sodišča, pri tem pa želim poudariti, da ne bomo ukinili lokacije. To pomeni racionalizacijo, a brez izgube dostopa do pravice za prebivalce," je izpostavila Katič.

S predlogom prenove sodniške zakonodaje dajejo večji poudarek tudi odgovornosti predsednika sodišča, ki bo moral zagotoviti enakomerno obremenitev sodnikov in poskrbeti za pravočasno reševanje zadev. Ministrica zagotavlja, da izvajanje ukrepov ob upoštevanju časovnih standardov, ki so nadomestili sodniško normo, ne pomeni posega v vsebinsko neodvisno sojenje posameznega sodnika. Predlog med drugim uvaja mehanizem obveznega periodičnega nadzora nad opravljanjem zadev sodne uprave na tri leta z namenom sprotnega odkrivanja in odprave morebitnih nepravilnosti ter vzpostavitev dobrih praks, je dodala.