Fides vladi očita sprenevedanje: stavka od jutri do preklica

Vlada je dan pred napovedanim začetkom stavke zdravnikov in zobozdravnikov pozvala sindikat Fides, naj zaustavi stavkovne aktivnosti ter nadaljuje aktivnosti za iskanje kompromisa na pogajanjih skupaj z vladno pogajalsko stranjo. "Stavke si v resnici ne želimo in je skrajni ukrep," pravijo v Fidesu, kjer pri stavki vztrajajo in zanjo krivijo vlado. Za informiranje o stavki, ki se začenja v ponedeljek ob 7.00, pa je po njihovih besedah zadolžen delodajalec, ki mora v ambulantah na vidna mesta postaviti informacije, kako bo v tem času potekalo delo.

"Stavke si v resnici ne želimo in je skrajni ukrep," pravijo v Fidesu. Menijo, da je za stavko odgovorna vlada, ker ni uresničila svojih zavez, ki so bile po njihovih besedah potrjene in podpisane že lani oziroma predlani. Zdajšnja pogajanja so označili za sprenevedanje: "In to v škodo bolnikov, saj gre samo za nadaljnjo razgradnjo zdravstvenega sistema". Predstavnica Fidesa Ana Lina Vodušek je popoldanski izjavi novinarjem dejala, da vladni predlog, ki so jim ga poslali, ne vodi v glavno stavkovno zahtevo: vzpostavitev zdravstvenega sistema za vse. Poudarila je, da je v interesu vseh prebivalcev, da se ustavijo odhodi vseh zaposlenih iz zdravstvenih zavodov oziroma iz javnega zdravstvenega sistema.

Predstavnica Fidesa Ana Lina Vodušek FOTO: Bobo icon-expand

"Ustavna dolžnost je, da država poskrbi za to, da mi lahko delamo v ustreznih in varnih delovnih pogojih, kot so ustrezne ambulante, da niso bolniki na hodnikih, da lahko mi poskrbimo za kakovostno in pravočasno obravnavo bolnikov," je izpostavila. "In vlada tega zdaj ne počne," je očitala. "Jutri se začne stavka in stavkali bomo do preklica," je napovedala. Dodala je, da bodo poskrbeli, da bodo v času stavke delali v skladu z zakonsko določenim minimumom delovnega procesa.

Predstavnica Fidesa Ana Lina Vodušek FOTO: Bobo icon-expand

"Za to, kako bo potekala stavka, in kako bodo bolniki obveščeni, je zadolžen delodajalec, ne mi, ne Fides," je zatrdila. Po njenih besedah mora delodajalec poskrbeti, da na ambulante, na vidna mesta, postavi obvestila in informacije, kako bo potekalo delo v času stavke. Kot pravi, se sme stavke udeležiti vsak zdravnik ali zobozdravnik v Sloveniji, stavki pa se lahko priključi kadar koli. Dejanskega števila stavkajočih pa ne poznajo, saj ni potrebno, da se namera o stavki izrazi že vnaprej. So pa prepričani, da se bo stavke udeležilo "veliko zdravnikov". Med samo stavko bodo redno potekali stavkovni zbori. Vlada poziva Fides k ustavitvi stavkovnih aktivnosti Vlada pa je dan pred napovedanim začetkom stavke zdravnikov in zobozdravnikov pozvala sindikat Fides, naj zaustavi stavkovne aktivnosti ter nadaljuje aktivnosti za iskanje kompromisa na pogajanjih skupaj z vladno pogajalsko stranjo. Ob tem so na ministrstvu za zdravje izpostavili, da vlada spoštuje podpisane zaveze iz stavkovnega sporazuma. "Vlada z začetkom ločenih pogajanj s sindikatom Fides spoštuje podpisane zaveze iz stavkovnega sporazuma, podpisanega januarja 2023. Naša osrednja skrb so pacienti, saj si želimo, da pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo," so danes sporočili z ministrstva za zdravje. Kot so dodali, odločitev Fidesa, da stavko nadaljuje, toliko težje razumejo, saj je vladna pogajalska skupina naredila vse, da bi jo preprečila. "Do Fidesa smo pristopili z zelo konstruktivnim in razumnim predlogom za rešitev stavkovnih zahtev," zagotavljajo na ministrstvu. Fidesu so, kot so zapisali, ponudili podpis stavkovnega sporazuma, ki ponuja realne rešitve v okviru enotnega plačnega sistema in ne ruši dogovora, saj bi višanje plač samo eni plačni skupini v plačni sistem vneslo dodatna nesorazmerja, tudi znotraj poklicne skupine zdravnikov. "Ponovno pozivamo sindikat Fides, da zaustavi stavkovne aktivnosti ter nadaljuje aktivnosti za iskanje kompromisa na pogajanjih skupaj z vladno pogajalsko stranjo. V pogajalskem procesu moramo v ospredje postaviti ljudi," so sklenili. Zdravniki in zobozdravniki bodo od ponedeljka stavkali Po torkovi enodnevni opozorilni stavki, ki so ji sledila doslej neuspešna pogajanja z vladno stranjo, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides v ponedeljek ob 7. uri začenja stavko do preklica ali sklenitve sporazuma. Fides, ki med drugim zahteva dvig plač za starejše zdravnike, se bo z vlado znova sestal v ponedeljek ob 12. uri.

Stavka v UKC Ljubljana FOTO: Bobo icon-expand

Sindikat Fides je sprva opozorilno, nato pa stavko do preklica napovedal 18. decembra. V sindikatu si želijo ureditve plač in plačnega sistema zdravnikov na način, ki bo ločen in neodvisen od splošnega sistema plač v javnem sektorju – nova ureditev bi se začela uporabljati najkasneje 1. julija 2024. Ob tem pa si želijo sprejetje dveh aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, v katerih bi določili karierno pot zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij. V predlogu aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike Fides med drugim predlaga uvedbo novega delovnega mesta starejši zdravnik oziroma zobozdravnik specialist, na katerem bi zaposleni lahko dosegel tudi 66. plačni razred, torej skoraj 5890 evrov osnovne bruto plače. Ob tem bi v kolektivni pogodbi sindikat črtal določbe, po kateri nove standarde in normative dela zdravnikov obravnava in potrdi zdravstveni svet ministrstva za zdravje. Kot tretjo zahtevo so izpostavili 100-odstotno plačilo stavkajočim v času stavke. Med razlogi za začetek stavke so v sindikatu navedli tudi zavlačevanje s plačno reformo in zapostavljanje zaposlenih ob vse več dodatnih nalogah in obremenitvah. Prav tako opozarjajo na po njihovi oceni "prisilne ukrepe", ki jih uvaja decembra sprejet zdravstveni interventni zakon, pa tudi na zapiranje oddelkov in ambulant kot posledico pomanjkanja zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Minuli torek najprej opozorilna enodnevna stavka V javnih zdravstvenih zavodih po državi je minuli torek najprej potekala enodnevna opozorilna stavka zdravnikov in zobozdravnikov. Stavka se je začela ob 7. uri in je trajala do 21. ure. V tem času je delo potekalo v okrnjeni obliki. V sindikatu so dan po opozorilni stavki ocenili, da je bila udeležba zdravnikov in zobozdravnikov velika, natančnih podatkov o udeležbi pa sicer ni bilo mogoče pridobiti.

Pogajanja doslej niso obrodila sadov V sindikatu so bili v dneh pred stavko kritični do vladne strani, saj več tednov po napovedi stavke ni imenovala svoje pogajalske skupine. Vlada je nato na ponedeljkovi dopisni seji skupino vendarle določila, ob tem pa sprejela izhodišča za pogajanja v zvezi s stavkovnimi zahtevami. Pogajanja med stranema so se začela v sredo. Vlada se je takrat zavezala, da bo svoj pogled na Fidesove stavkovne zahteve poslala v najkrajšem času, sindikat pa je pričakoval še protipredlog aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Tudi druga pogajanja med Fidesom in vladno stranjo v četrtek niso prinesla zbližanja stališč. Predsednik Fidesa Damjan Polh je po pogajanjih opozoril, da vladna stran še vedno ni pripravila konkretnih rešitev in še vedno ni posredovala protipredlogov aneksov h kolektivni pogodbi. Vlada je nato v petek dopoldne Fidesu posredovala pisni predlog sporazuma o rešitvi stavkovnih zadev. Ker je sindikat predlog želel preučiti, so petkova pogajanja odpovedali. Sindikat je napovedal, da se bo do sobote uradno opredelil do vladnega predloga in pripravil svoj protipredlog. Vladna stran bo nato preučila Fidesov protipredlog, strani pa se bosta na pogajanjih znova srečali v ponedeljek ob 12. uri. V soboto zvečer so iz sindikata sporočili, da vladni predlog po njihovem mnenju ne ponuja nobenega približevanja stavkovnim zahtevam. "Pričakujemo, da bomo pred nadaljevanjem pogajanj dobili predlog, ki bo naše zahteve tudi resno naslavljal," so poudarili in dodali, da stavka v ponedeljek bo.