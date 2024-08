Vlada predlaga nove kreditne ugodnosti za prizadete v poplavah

Predlog novele zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev naslavlja izzive, ki so se v praksi pokazali pri izvajanju lani sprejetega zakona, so v sporočilu za javnost po seji vlade navedli na ministrstvu za finance, ki je bdelo nad pripravo predloga.

Kot so zapisali, predlagana novela podaljšuje veljavnost poroštvene sheme za kredite, najete za obnovo doma in za nadomestitev doma, do vključno 31. decembra 2026. Obenem podaljšuje ročnost kreditov (do 25 let), s čimer se bo zmanjšala letna kreditna obveznost kreditojemalcev, zgornjo mejo glavnice kredita pa zvišuje na 200.000 evrov, kar da odgovarja na dejanske potrebe potencialnih koristnikov sheme.

S predlaganimi zakonskimi spremembami se spreminja tudi določba glede fiksne obrestne mere. Ta mora biti vsaj 20 odstotkov nižja od trimesečne medbančne obrestne mere euribor na dan vloge za kredit in vsaj 10 odstotkov ugodnejša od redne ponudbe banke, kar vse banka objavi na svojih spletnih straneh. Obresti bodo še naprej, kot je veljalo doslej, subvencionirane v celoti, so zapisali na vladi.