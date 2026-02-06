Vlada predlaga omejitev dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Se bodo družbena omrežja pri nas uporabniku odprla le, če bo dokazal, da je starejši od 15 let? Vlada ocenjuje, da imamo dovolj raziskav in dokazov, kako uporaba ekranov in družbenih omrežij negativno vpliva na otroke in mladostnike. Za katera omrežja bi veljala omejitev? Kako bi jo uveljavili v praksi? In kaj pravijo tisti, ki delajo z otroki, ter kako na predlog gledajo starši?