Vlada predlaga razrešitev izrednega člana uprave Mercatorja

Vlada je s sklepom ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za razrešitev izrednega člana uprave v Mercatorju. Ugodila je prošnji družbe po njegovi razrešitvi in sodišču predlaga, da ga z dnem razrešitve izbriše iz sodnega registra oz. vanj vpiše spremembe načina zastopanja članov uprave Mercatorja, so sporočili po seji vlade.

Imenovanje Planteua za izrednega člana uprave je maja 2017 sodišču skladno z zakonom o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo predlagala vlada. Pogoje za imenovanje izrednega člana uprave je izpolnjeval Mercator, katerega lastnik, Agrokor, se je znašel v postopku zaradi insolventnosti.

Da bo vlada predlagala razrešitev Planteua, je pred dnevi že napovedal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je pozdravil prenos delnic Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo, ki je nastala na Agrokorjevem pogorišču. V vodstvu Mercatorja in Fortenove prenos delnic vidijo kot začetek nove dobe in priložnost za razvoj vseh deležnikov.

Fortenova, ki je s prenosom delnic Mercatorja postala 88,10-odstotna lastnica največjega slovenskega trgovca, je konec aprila že objavila prevzemno namero za odkup preostalih Mercatorjevih delnic.