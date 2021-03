Vlada predlaga strožje določbe za oglaševanje na spletu in televiziji

Direktiva odgovarja na spremenjen trg avdiovizualnih medijskih storitev, predvsem konvergenco televizije in internetnih storitev. Ta zahteva posodobljen pravni okvir, ki bo odražal razvoj na trgu ter omogočil doseganje ravnovesja med dostopom do storitev spletnih vsebin, varstvom potrošnikov in konkurenčnostjo.

Med drugim spremenjena direktiva razširja pravila za avdiovizualne medijske storitve tudi na platforme za izmenjavo videov in avdiovizualne vsebine, ki se delijo prek družbenih medijev. Direktiva tudi jasneje določa načelo države izvora. Določa strožje določbe o prepovedi spodbujanja nasilja ali sovraštva in javnega ščuvanja k storitvi terorističnih kaznivih dejanj.

Več pozornosti je namenjene tudi zaščiti otrok. Pobudniki bodo morali označiti vsebine, ki bi lahko škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok. V predlog pa je dodana izjema, ki velja med prenosi v živo, ko naključnih neprimernih vsebin ni bilo mogoče predvideti. Direktiva določa tudi strožje določbe o zaščiti otrok pred oglaševanjem živil z veliko maščobe, soli, natrija in sladkorja.

Pri oglaševanju sicer direktiva prinaša večjo prožnost - namesto sedanjih 12 minut na uro lahko delež oglaševanja v televizijskih programih znaša 20 odstotkov oddajnega časa med 6. in 18. uro ter 20 odstotkov med 18. in 24. uro. Okrepljena je še neodvisnost regulatorjev, ti morajo biti pravno ločeni in funkcionalno neodvisni od vlad in katerega koli drugega javnega ali zasebnega subjekta.