Vlada predlaga vpoklic pomožnih policistov za daljše obdobje

Vlada predlaga vpoklic pomožnih policistov za opravljanje nalog policije do konca leta. Kot je razvidno iz gradiva, to želi zaradi zavarovanja meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov. Sedaj je zakonsko določena omejitev vpoklica pomožnih policistov do 30 dni.

Policija namreč ugotavlja povečanje ilegalnih migracij na zunanji kopenski schengenski meji, ki so v prvi polovici leta porasle za več kot 45 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Prav tako se je poslabšalo stanje prometne varnosti, policija pa je že oziroma bo izvedla več obsežnejših varovanj in zahtevnejših dogodkov, kar je terjalo angažiranje večjega števila policistov. Letos je bilo vpoklicanih že okoli 460 pomožnih policistov, ki so v povprečju opravili okoli tretjino od zakonsko omejenih 30 dni. FOTO: POP TV "Obvladovanje varnostnih izzivov se bo v nadaljevanju leta stopnjevalo, zato je utemeljeno pričakovati povečan obseg nalog na različnih področjih dela policije," so navedli v obrazložitvi predloga. Kadrovska zasedenost slovenske policije je sicer povprečno 70-odstotna, na nekaterih policijskih postajah pa samo 60-odstotna ali manj. Zaradi tega je bila večina pomožnih policistov že angažirana za pomoč pri varovanju državne meje oziroma preprečevanju ilegalnih migracij ter tudi za nadomeščanje rednih policistov, ki so opravljali zavarovanje zahtevnejših dogodkov. Letos je bilo tako vpoklicanih že okoli 460 pomožnih policistov, ki so v povprečju opravili okoli tretjino od zakonsko omejenih 30 dni. Povprečen strošek pomožnega policista za dan vpoklica znaša 44,4 evra, za 30 dni pa 1332 evrov. V primeru, da bi bili vpoklicani vsi pomožni policisti (trenutno jih je aktivnih 491), bi skupni strošek na mesec znašal 654.012 evrov. Dodatno se k temu prišteje še nadomestilo izgubljenega zaslužka v tem obdobju za tiste pomožne policiste, ki so zaposleni. Stroški zaposlenega pomožnega policista za vpoklic za 30 dni so ocenjeni v višini 2600 evrov. Finančne posledica vpoklica aktivnih policistov do 60 dni so tako finančno ocenjene na 800.000 evrov.