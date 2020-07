Vlada predlaga zakon o učinkoviti rabi energije

Zakon bo opredelil splošne ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije, zahteve energetske učinkovitosti za proizvode ter zagotavljanje energetske učinkovitosti stavb. Nekatere določbe so enake določbam v veljavnem energetskem zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane zato, da se bo evropska zakonodaja prenesla v slovenski pravni red, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Kot pojasnjujejo v predlogu zakona, ki je objavljen med vladnimi gradivi, so se za izločitev področja energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije odločili med drugim zato, ker se evropska zakonodaja na tem področju pogosto spreminja, kar je tudi glavni razlog za spreminjanje in dopolnjevanje energetskega zakona, in postaja vedno bolj podrobna, s tem pa se povečuje obseg vsebin, ki jih ureja energetski zakon. Ta postaja tako čedalje bolj nepregleden, težje je tudi zagotavljati pravočasen prenos evropskih direktiv.

Spremembe določajo merjenje porabljene energije in informacije o obračunu

Bistvene spremembe zaradi prenosa evropske zakonodaje glede na določbe trenutno veljavnega energetskega zakona dopolnjujejo vsebinske zahteve iz direktive o energetski učinkovitosti stavb glede dolgoročne strategije prenove stavb. Določajo merjenje porabljene energije in informacije o obračunu: določbe so razdeljene posebej za merjenje porabe zemeljskega plina in posebej za merjenje porabe ogrevanja, hlajenja in sanitarne tople vode.

Vse nove stavbe, ki imajo centralni vir ogrevanja ali hlajenja ali se oskrbujejo iz sistemov daljinskega ogrevanja ali daljinskega hlajenja, bodo morale biti opremljene z individualnimi števci posebej za merjenje porabe toplote za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode.

Dopolnjene bodo obveznosti iz direktive o energetski učinkovitosti glede delitve stroškov v večstanovanjskih stavbah

Novovgrajeni toplotni števci in števci za sanitarno toplo vodo ter delilniki stroškov ogrevanja bodo morali imeti možnost daljinskega odčitavanja.

Zakon bo urejal tudi polnilna mesta za električna vozila

Na podlagi zahtev iz evropske direktive za posamezne primere bo določil različne zahteve za namestitev polnilnih mest in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable. Nove nestanovanjske in stanovanjske stavbe z več kot desetimi parkirnimi mesti in tiste, ki so v postopku večje prenove, bodo morale imeti napeljane kabelske vode za električno polnjenje vozil.

Pri prihrankih energije pri končnih odjemalcih bo glede na predlog na novo postavljena meja 100 megavatnih ur za dobavitelje trdnih goriv, pri sistemu upravljanja z energijo v javnem sektorju bodo opredeljene naloge odgovorne osebe, uvedena pa bo tudi obveznost pregledov sistemov za avtomatizacijo in nadzor stavb, navaja vlada.