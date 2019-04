Vlada predlaga zamik novega množičnega vrednotenja nepremičnin

Rok za uveljavitev novih modelov vrednotenja nepremičnin in izvedbo novega cikla vrednotenja se tako po predlogu novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin prestavlja z 31. julija letos na 31. marec 2020. Obvestila o novih vrednostih bodo lastniki nepremičnin po novem prejeli v aprilu 2020. Takrat bodo lahko tudi začeli postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin za posamezno nepremičnino.

Kot so pojasnili na okoljskem ministrstvu, kjer so predlog pripravili, se je ob strokovnih razpravah o modelih vrednotenja izkazalo, da je potreben daljši rok za njihovo usklajevanje, poleg tega pa je zaradi sprememb modelov vrednotenja in posledične spremembe posplošenih vrednosti pričakovati večji odziv lastnikov nepremičnin in občin v fazi javne razgrnitve modelov vrednotenja, kar tudi zahteva svoj čas.