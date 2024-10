Boštjančič: Slovenija je sposobna finančno izpeljati projekt Jek 2

Predloga za začasno zadržanje odloka o razpisu referenduma o izvedbi drugega bloka krške nuklearke, ki sta ju skupaj s pobudo za presojo ustavnosti vložila stranka Vesna in Mario Plešej, sta po mnenju vlade neutemeljena. Ker je posvetovalni referendum nezavezujoč, ne more posegati v ustavne pravice, ocenjuje vlada. Slovenija je po prepričanju finančnega ministra Boštjančiča v primeru odločitve za izgradnjo Jeka 2 sposobna finančno izpeljati projekt. Ta bi se lahko financiral delno z lastniškim kapitalom in delno z dolgom.

Ustavno sodišče bi moralo po mnenju vlade predloga zunajparlamentarne stranke Vesna in Maria Plešeja zavrniti, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Posvetovalni referendum ne posega v ustavne pravice državljanov, prav tako ni mogoče utemeljiti škodljivih posledic, ki bi jih lahko povzročil, so zapisali.

Posvetovalni referendum je v slovenskem pravnem redu urejen z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi. Gre za vrsto referenduma, ki omogoča državljanom, da izrazijo svoje mnenje o določenem vprašanju, vendar pa DZ na izid ni vezan. Posvetovalni referendum zato po mnenju vlade pojmovno ne more ustvarjati pravnih posledic. "V obravnavanem primeru ni podanih elementov, ki bi kazali na to, da bi razpis referenduma lahko povzročil kakršnekoli škodljive posledice. DZ je s posvetovalnim referendumom zgolj postavil vprašanje državljanom, vendar bo dokončna odločitev o gradnji JEK-a 2 sprejeta v obliki zakona," so navedli v vladi.

Krška nuklearka FOTO: Bobo icon-expand

DZ je odlok o razpisu referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo sprejel 10. oktobra, sedaj pa je pobudo poslal vladi in jo zaprosil za podajo mnenja. Vesna je pobudo za presojo ustavnosti in predlog za začasno zadržanje odloka o razpisu referenduma o JEK-u 2 vložila zaradi po njihovem zavajajočega referendumskega vprašanja o projektu, ki omejuje svobodno odločanje volivca. Pobudo so nato na ustavno sodišče vložili še profesor Dušan Plut, gimnazijec Lovro ter organizaciji Focus in PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, ki menijo, da je referendumsko vprašanje sugestivno in nejasno.

Državljani se bomo o izvedbi projekta Jek 2 izrekli na posvetovalnem referendumu, ki bo 24. novembra. V petek bo stekla referendumska kampanja, prav vprašanje izjemnega obsega investicije v novo nuklearko - ta po izkušnjah iz tujine pogosto preseže ocenjeno vrednost - in dilema, ali si Slovenija to lahko privošči, pa bo verjetno med glavnimi v kampanji pred referendumom. Po zadnjih podatkih je celoten strošek izgradnje Jeka 2 brez stroškov financiranja ocenjen na med 9,6 in 15,4 milijarde evrov.