Vlada predlog zakona o dolgotrajni oskrbi pošilja na ESS

Kot je tedaj povedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac , usklajeno besedilo zakona ne posega v nabor posameznikovih storitev. V naboru pravic tako ostajata dolgotrajna oskrba na domu in v instituciji, denarni prejemek (preoblikovan obstoječi dodatek za pomoč in postrežbo), institut oskrbovalca družinskega člana (preoblikovan obstoječi družinski pomočnik), kot dodatni pravici pa zakon vpeljuje storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter e-oskrbo.

Besedilo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi je pripravilo ministrstvo za solidarno prihodnost. Kot so navedli po koncu javne razprave, središče usklajenega besedila novega zakona ostaja posameznik, uporabnik storitev. Jedro njihove vizije je zgraditi mrežo storitev v skupnosti in s tem starejšim omogočiti, da čim dlje ostanejo doma oz. v znanem okolju. Obenem pa želijo tistim, ki potrebujejo 24-urno institucionalno varstvo, omogočiti iz javnih sredstev zagotovljen socialni del oskrbe.

Zakon opredeljuje tudi načine in vire financiranja storitev dolgotrajne oskrbe, in sicer proračunski vir ter enoodstotno prispevno stopnjo delavcev in delodajalcev. Po ministrovi oceni so bila usklajevanja, tudi v finančnem delu, uspešna.

Je časovnica sprejemanja zakona preambiciozna?

Po nekaterih pričakovanjih naj bi vlada predlog zakona obravnavala že na seji prejšnji teden. Takrat so na ESS izpostavili, da je časovnica sprejemanja zakona preambiciozna.

Člani pogajalske skupine ESS so sicer najprej dobili na mizo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in osnutek izhodišč sistemskega financiranja dolgotrajne oskrbe, zatem pa še predlog zakonskih členov o financiranju sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe. Sindikati si ob tem želijo, da bi bila osnova za uvedbo novega prispevka širša in da bi vanjo poleg plače zajeli tudi druge oblike premoženja ali vsaj vrste prihodkov, denimo obresti in dividende.

Medtem ko sindikati uvedbi novega prispevka za dolgotrajno oskrbo ne nasprotujejo, so bolj zadržani na delodajalski strani. Predlog zakona namreč predvideva uvedbo nove prispevne stopnje za delodajalce in delojemalce v višini enega odstotka.

Naslednja seja ESS je sicer sklicana v petek.