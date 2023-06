Vlada predlogu za višji regres ni naklonjena, sindikati čakajo uradni odgovor

Javni uslužbenci bodo letos, kot kaže za zdaj, dobili regres v višini 1203,36 evra. Sindikati javnega sektorja so sicer predlagali višji regres za tiste v nižjih plačnih razredih, a na vladni strani glede na izjave njenih predstavnikov temu niso naklonjeni. Uradnega stališča vlada sicer še ni sprejela.

Po zakonu o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan delavcu s pravico do letnega dopusta izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Ta za letos znaša 1203,36 evra. Reprezentativni sindikati javnega sektorja so ministrstvu za javno upravo maja poslali usklajen predlog, po katerem bi javni uslužbenci, uvrščeni do vključno 26. plačnega razreda, prejeli regres v višini 1503,36 evra. Regres za uslužbence od 27. do vključno 35. plačnega razreda bi znašal 1453,36 evra, od 36. do vključno 40. razreda 1403,36 evra in od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1303,36 evra. Za tiste, ki so uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, pa so sindikati predlagali regres v višini 1203,36 evra. Ajanović Hovnik: Sredstva za dvig v proračunu niso zagotovljena Vlada sicer uradnega stališča do takšnega predloga še ni sprejela, je pa ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik že po pogajanjih v začetku prejšnjega tedna na vprašanje o tem izpostavila, da sredstva za dvig v proračunu niso zagotovljena. Ministrica se tudi sprašuje, ali je dvig regresa sploh upravičen. "Mi moramo skrbeti za javnofinančno vzdržnost. Če bi se začeli pogovarjati o dvigu regresa, bi pričakovali od sindikatov, da povedo, čemu se potem odpovejo," je med drugim še dejala takrat.

Podobno je danes ob robu seje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ponovil državni sekretar z ministrstva za javno upravo Urban Kodrič. Kot je dejal, zaenkrat ni govora o pogajanjih za višji regres in tudi sredstva v ta namen niso predvidena. Vlada mora uresničevati prioritete na vseh področjih in "vsem zahtevam žal ne more ugoditi". Treba je upoštevati tudi finančna sredstva, je dodal. V sindikatih pričakujejo, da se bo vlada uradno opredelila do njihovega predloga. Kot je pojasnil vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek, so jo pozvali tudi, da svoje neuradno stališče ponovno premisli. Če bi slednje obveljalo, bi to nenazadnje pomenilo, da bi tisti z najnižjimi plačami letos prejeli nižji regres, kot so ga lani, je v izjavi ob robu seje ESS dejal Počivavšek. To vprašanje nameravajo sprožiti tudi na ponedeljkovih pogajanjih.

Sviz: Glavni odbor sindikata je ogorčen Iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pa so že sporočili, da je glavni odbor sindikata na seji v četrtek izrazil ogorčenost "nad vladno zavrnitvijo sindikalnega predloga o izplačilu nekoliko višjega zneska regresa za letni dopust, kot je sicer predvideno z zakonom". Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sindikalni predlog predvideva izplačilo višjega regresa za tiste zaposlene v javnem sektorju, ki prejemajo najnižje plače, kar še zlasti velja za delavke in delavce iz plačne skupine J, za čistilce, kuharje, hišnike, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, negovalce, varuhe, poslovne sekretarje računovodje, a tudi za pomočnike vzgojitelja v vrtcih in druge strokovne delavce in delavke z nizkimi plačami.