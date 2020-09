Vizjak: Takoj moramo začeti z umeščanjem drugega bloka jedrske elektrarne

Podnebne spremembe so že nekaj časa vroča tema, ki se ji politiki in odločevalci ne morejo več izogniti. Ministrstvo za okolje in prostor je tako danes na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani javno predstavilo osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, krovni državni dokument na področju spopadanja s podnebno krizo in njenimi posledicami. Osnutek je v javni obravnavi do vključno 30. septembra 2020.

"Vizija strategije je, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Učinkovito bo ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti, lokalno pridelani zdravi hrani. Na vplive podnebnih sprememb bo postala prilagojena in odporna družba z visoko, kakovostjo in varnostjo življenja, ki izkorišča priložnosti v razmerah spremenjenega podnebja," so zapisali v osnutku podnebne strategije.

Okoljski minister Andrej Vizjak je na predstavitvi dokumenta dejal, da bodo za dosego clijev potrebne številne sektorske spremembe. "Strategija mora postavljati cilje in jasne usmeritve, kako do teh ciljev priti," je dejal minister Vizjak. Med drugim je spomnil, da bomo morali zagotoviti nove vire energije in da vseh potreb ne bo možno kriti iz obnovljivih virov, zato meni, da "moramo začeti takoj z umeščanjem drugega bloka jedrske elektrarne".