Vlada predstavila nov predlog odprave plačnih nesorazmerij

Vodja vladnih pogajalcev, finančni minister Klemen Boštjančič, je v izjavi po današnjih pogajanjih pojasnil, da so pri pripravi predloga izhajali iz že podpisanih stavkovnih sporazumov in tega, o čemer so se na neki način uskladili že lani. O podrobnostih predloga ni želel govoriti. Razkril je le, da tudi pri vseh spremembah osnovnega predloga še vedno želijo zasledovati cilj, da noben javni uslužbenec ne bo imel osnovne plače nižje od minimalne. "Je pa poti do tega več," je dodal.

Ob tem je minister napovedal, da tudi v nadaljevanju pogajanj ne namerava biti v javnih izjavah bolj vsebinski. Verjame namreč, da je to stvar pogajanj in razgovorov med vladno skupino in sindikati in da "špekulacije, ki velikokrat gredo v smer, ki nima veliko realnosti s tistim, kar smo se pogovarjali, izrazito škodijo temu, da bi dogovor sklenili", je pojasnil.