Vlada predvidoma tudi o aktivaciji sheme skrajšanega delovnika

Vlada naj bi po napovedih seznam dejavnosti, v katerih se bo shema izvajala, obravnavala že minuli teden na terenski seji v Mariboru, a se to ni zgodilo. Je pa minister za delo Luka Mesec dejal, da je shema pripravljena.

Finančni minister Klemen Boštjančič je medtem pozneje zatrdil, da vlada minuli teden še ni imela na mizi vseh potrebnih gradiv oz. analiz, ki morajo odločitev o aktivaciji sheme spremljati.

Gospodarstvo aktivacijo sheme, ki jo vlada lahko aktivira v primeru naravne ali druge nesreče oziroma kriznih razmer, nestrpno čaka že vse od julijske uveljavitve zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, saj da je pomoč države v času zaostrenih gospodarskih razmer nujna za ohranitev konkurenčnosti in delovnih mest.

Vendar pa je postopek sprožitve sheme dolgotrajen. Ministrstvo za delo je moralo najprej sprožiti postopek ugotavljanja, če so pogoji za aktivacijo sheme izpolnjeni. Nato sta morala parametre preveriti gospodarsko ministrstvo in Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.