Slovenija

Vlada predvidoma tudi o aktivaciji sheme skrajšanega delovnika

Ljubljana, 04. 12. 2025 06.43 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
5

Vlada bo predvidoma danes obravnavala gradiva, potrebna za aktivacijo stalne sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Med temi je bistven seznam panog, ki bi bile do subvencioniranja upravičene. Aktivacijo sheme sicer že vse od od julijske uveljavitve zakonske podlage zanjo nestrpno pričakuje gospodarstvo.

Vlada naj bi po napovedih seznam dejavnosti, v katerih se bo shema izvajala, obravnavala že minuli teden na terenski seji v Mariboru, a se to ni zgodilo. Je pa minister za delo Luka Mesec dejal, da je shema pripravljena.

Finančni minister Klemen Boštjančič je medtem pozneje zatrdil, da vlada minuli teden še ni imela na mizi vseh potrebnih gradiv oz. analiz, ki morajo odločitev o aktivaciji sheme spremljati.

Gospodarstvo aktivacijo sheme, ki jo vlada lahko aktivira v primeru naravne ali druge nesreče oziroma kriznih razmer, nestrpno čaka že vse od julijske uveljavitve zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, saj da je pomoč države v času zaostrenih gospodarskih razmer nujna za ohranitev konkurenčnosti in delovnih mest.

Vendar pa je postopek sprožitve sheme dolgotrajen. Ministrstvo za delo je moralo najprej sprožiti postopek ugotavljanja, če so pogoji za aktivacijo sheme izpolnjeni. Nato sta morala parametre preveriti gospodarsko ministrstvo in Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Služben vhod
Služben vhod FOTO: Shutterstock

Šele po pripravi teh analiz in posvetu s socialnimi partnerji lahko ministrstvo za delo predlog pošlje vladi, ta pa bo ob aktivaciji sheme določila, katere panoge bodo do ukrepa upravičene. Od dolžine tega seznama bo odvisno tudi, kakšen javnofinančni strošek bo izvajanje sheme pomenilo.

Te točke sicer ni na predhodno objavljenem dnevnem redu vladne seje, je pa pričakovati, da bo prišlo do širitve.

Je pa po drugi strani na dnevnem redu med drugim predlog spremenjene uredbe o kategorizaciji državnih cest, ki bo omogočila, da na obalni hitri cesti uporaba vinjet za osebna vozila ne bo več potrebna. Ta ukrep je vlada napovedala med regijskim obiskom v Pomurju.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kali?opko Kali?opkovi?
04. 12. 2025 08.31
Z naskokom najslabša vlada vseh časov !!!
ODGOVORI
0 0
Minifa
04. 12. 2025 08.29
+1
Aktivirali so se tudi v MAHLEJU..že selijo proizvodnjo iz SLOVENIJE )) pa niso edini stvar so vzeli RESNO.
ODGOVORI
1 0
kr en33
04. 12. 2025 08.28
tooo ja.. UE place gor in delovni cas sol... mi pa delajmo za te.. res bravo volilci in vililke.. biserji..
ODGOVORI
0 0
brezveze13
04. 12. 2025 08.23
obstaja bolj gospodaren način kot subvencioniranje skrajšanega delovnika, enostavno nehati uvažati tuje delavce in domače dobro plačati, to subvencioniranje pa nekateri delodajalci podpirajo v lastnem interesu, me pa zanima koliko jih je ki bodo dejansko delovnik tudi skrajšali, ali bo to samo na papirju v ozadju pa mobing nad delavci
ODGOVORI
0 0
Minifa
04. 12. 2025 08.22
+1
Skrajšana shema 80 000 zaposlenih v Javnem sektorju na zavod Saj toliko jih je čisto odveč...
ODGOVORI
1 0
