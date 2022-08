Vlada prerazporedila pravice porabe v državnem proračunu

Vlada je na dopisni seji znotraj finančnega načrta ministrstva za zdravje prerazporedila pravice porabe v višini 60 milijonov evrov, in sicer za plačilo zahtevka Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Gre za financiranje določenih ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19. Za plačilo omenjenega zahtevka so Ministrstvu za zdravje prerazporedili še sredstva v višini 28,6 milijona evrov, in sicer s postavke pri Ministrstvu za finance.

Kot je razvidno iz sporočila po seji vlade, gre za plačilo zahtevka ZZZS za financiranje določenih ukrepov na podlagi zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19. Znotraj sredstev Ministrstva za zdravje so sicer namenili še približno 4,9 milijona evrov za plačilo obveznosti, povezanih z ukrepi za obvladovanje covida-19, med drugim v povezavi z mobilno aplikacijo #OstaniZdrav, izvajanjem telemedicine in testiranjem. Iz finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa so v tekočo proračunsko rezervo prerazporedili neporabljenih približno 2,4 milijona evrov, še navaja vladno sporočilo za javnost.