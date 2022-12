Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Na seji odbora za gospodarstvo je slovenska vlada med drugim Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporedila 21,7 milijona evrov za izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev in prejemkov nadomestil iz invalidskega zavarovanja v mesecu decembru.

V okviru finančnega načrta Ministrstva za zdravje je vlada prerazporedila 5,1 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena za plačilo zahtevka na podlagi 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema za opravljene storitve nad rednim obsegom zdravstvenih programov v mesecu septembru.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada prerazporedila tudi dobrih 900 tisoč evrov sredstev, ki bodo namenjena za pokritje zakonskih obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.