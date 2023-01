'Vlada preveč velikodušno razsipava javni denar'

Inflacija in iz meseca v mesec višji življenjski stroški, rekordna zaposlenost, ki delavcem daje večjo pogajalsko moč, in seveda ključno, pri vladi uspešna izpogajane povišice le določenih skupin, zdravnikov, sodnikov, tožilcev. Vse to je prispevalo temu, da smo ta hip v državi priča pravemu sindikalnemu stampedu.

Kot pojasnjuje dr. Maks Tajnikar iz Ekonomske fakultete, smo na začetku nekega obdobja, ki bo obdobje 'štrajkov'. In v takih razmerah je razumljivo, da bodo pritiskale različne skupine, da se plače – zlasti v javnem sektorju – povečajo.

Mitja Gaspari pravi, da je to rezultat, ki je bil pričakovan: "Ta čredni nagon se je sprostil, k temu je tudi vlada sama prispevala in končni rezultat je popolna zmeda na tem plačnem sistemu." A kot opozarja Tajnikar, se moramo zavedati, da je blagajna, od koder se to plačuje, v minusu.

S pompoznim javnim napovedanim dvigom plač v sodstvu je premier le še okrepil apetite drugih zaposlenih v javnem sektorju. In vladi s tem nakopal val zahtev in groženj s stavkami.

Kot je včeraj v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil Golob, so bili vsi dosedanji dvigi in tudi ti, ki jih planirajo, znotraj proračunskih zmožnosti: "Morajo biti, do sedaj so bili. Zakaj? Zaradi tega, ker so, ravno zaradi inflacije, tudi prihodki v proračun izrazito narasli."

Ne gre le za usklajevanje z inflacijo. Gre za konkretne povišice, ki so, če bi jih delili vsepovprek, za skupno blagajno nevzdržne. Bodo zaposleni v javnem sektorju dovolj potrpežljivi in čakali na prenovo plačnega sistema, ki ga obljublja vlada? Tudi če vladi reforma uspe – bo ta še dodatno izpraznila že tako prazno blagajno. Proračunski primanjkljaj naj bi v letošnjem letu znašal kar 3,3 milijarde evrov.