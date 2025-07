Vlada prikimala imenovanju Perneta za direktorja psihiatrične klinike

Vlada je na današnji seji podala soglasje k imenovanju Damijana Perneta za direktorja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Perneta, ki kliniko trenutno vodi kot vršilec dolžnosti, je svet klinike za direktorja soglasno imenoval sredi junija. Za nastop štiriletnega mandata pa je potreboval še soglasje vlade.

Perne bo mandat direktorja nastopil 1. avgusta.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Perne specialist psihiatrije in ima 25 leti izkušenj kot zdravnik na področju psihiatrije in osem let vodstvenih delovnih izkušenj kot strokovni in poslovni direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje. Leta 2017 je postal predstojnik Centra za izven-bolnišnično psihiatrijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Od 25. aprila psihiatrično kliniko tudi vodi kot v. d. generalnega direktorja. Na tem mestu je nasledil dolgoletnega direktorja Bojana Zalarja. Temu je sicer potekel mandat, za novega pa ni dobil soglasja vlade.