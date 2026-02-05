Se tudi pri nas obeta omejitev družbenih omrežjih za otroke?

Po seji vlade je Matej Arčon še pojasnil, da so se za pripravo zakonske podlage o preprečevanju negativnih učinkov uporabe družabnih omrežij za mladostnike in otroke, stare do 15 let, odločili po vzoru različnih držav.

"Po svetu in v Evropi je to v zadnjih tednih in mesecih aktualna tema in s tem tudi kot vlada kažemo, da nam je mar za naše otroke," je med drugim spomnil.

Vlada želi regulirati družabna omrežja, kjer se delijo vsebine, in omejiti njihovo uporabo za zdaj za mlajše od 15 let. Arčon je med drugim omenil TikTok in Snapchat.

"Izhodišča bodo še dopolnjena s stroko, pripravljena bo tudi zakonska podlaga za omejitev omrežij, seveda v smislu zaščite otrok in mladostnikov," je še povedal podpredsednik vlade, sicer minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.