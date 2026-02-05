Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Se tudi pri nas obeta omejitev družbenih omrežjih za otroke?

Dravograd, 05. 02. 2026 13.12 pred 14 minutami 2 min branja 33

Avtor:
STA M.S.
Družbena omrežja in otroci

Vlada je na seji v Dravogradu potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Kot je povedal podpredsednik vlade Matej Arčon, je pobudo pripravilo ministrstvo za kulturo, pred sprejetjem zakonskih ukrepov pa se bodo do izhodišč opredelili še stroka in ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Po seji vlade je Matej Arčon še pojasnil, da so se za pripravo zakonske podlage o preprečevanju negativnih učinkov uporabe družabnih omrežij za mladostnike in otroke, stare do 15 let, odločili po vzoru različnih držav.

"Po svetu in v Evropi je to v zadnjih tednih in mesecih aktualna tema in s tem tudi kot vlada kažemo, da nam je mar za naše otroke," je med drugim spomnil.

Vlada želi regulirati družabna omrežja, kjer se delijo vsebine, in omejiti njihovo uporabo za zdaj za mlajše od 15 let. Arčon je med drugim omenil TikTok in Snapchat.

"Izhodišča bodo še dopolnjena s stroko, pripravljena bo tudi zakonska podlaga za omejitev omrežij, seveda v smislu zaščite otrok in mladostnikov," je še povedal podpredsednik vlade, sicer minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Otrok na telefonu (slika je simbolična).
Otrok na telefonu (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Po decembrski uvedbi prepovedi dostopa do družbenih medijev za mlajše od 16 let v Avstraliji se v Evropi krepi pritisk za podobno ukrepanje. Med vodilnimi so s sprejemanjem konkretnih korakov Francija, Danska in Grčija, ta teden sta starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij napovedali tudi Španija in Portugalska.

Pobude za ostrejši nadzor in omejitve se pojavljajo tudi na ravni EU. Evropski parlament je novembra lani v nezavezujoči resoluciji pozval k starostni meji 16 let za samostojno uporabo družbenih omrežij, platform za izmenjavo videoposnetkov in orodij umetne inteligence. Stari med 13 in 16 let bi imeli dostop le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa se je septembra lani zavzela, da mora EU razmisliti o uvedbi starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij. Napovedala je oblikovanje panela strokovnjakov, ki bi pripravili priporočila glede nadaljnjega ukrepanja.

družbena omrežja mladoletniki zakon

Dodatnih 135 milijonov evrov za popoplavno obnovo

Vse več lažnih spletnih lekarn z nevarnimi zdravili

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
čevapgpt
05. 02. 2026 13.48
čimprej.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
05. 02. 2026 13.48
Samo naivna ovca lahko verjame, da gre tukaj za skrb za otroke! Karkoli sprejmejo in je vključeno digitalno min., je proti narodu in na škodo njegovih svoboščin, zato ga pa imamo.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
05. 02. 2026 13.47
Nedolžni otroci v Gazi nimajo družbenih omrežij, pa jih prezirate, ignoritate, nekateri jim celo privoščite vse najhuje!
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
05. 02. 2026 13.46
Naj vsaj otroci zacnejo razmisljati po svicarsko, ce ze odrasli nocete
Odgovori
0 0
terciar
05. 02. 2026 13.45
Odličen predlog! Naj začne veljati čimprej.
Odgovori
+1
2 1
FIRBCA
05. 02. 2026 13.43
toje psihiranje na starse test je naredila Australija poglejte kaj se dogaja. Ob koronci je otrok moralbiti minimum z dvema tel v roki sedajpa da jih ne smejo imeti kaj se greste. Tu je zadaj se ve kaj pozornost preusmeriti in naloziti starsem delo, da se ne bodo prevec z politiko ukvarjali.
Odgovori
+2
2 0
Nianana95
05. 02. 2026 13.43
Prepovedi, prepovedi, prepovedi. Kaj otrok dela, so starši odgovorni! V šoli tako niso dovoljeni telefoni. Kaj bi še radi?
Odgovori
+0
1 1
dobrabejba35
05. 02. 2026 13.43
Namen tega ni zaščita otroka ampak večji nadzor nad nami
Odgovori
+1
3 2
grumf
05. 02. 2026 13.39
Kako se pa to v praksi izvede?
Odgovori
+1
2 1
Morgoth
05. 02. 2026 13.48
Tako, da ti vsilijo "middle mana" - digitalni ID, s katerimi lahko vidijo kaj počneš na internetu. Trenutno je internetna vsebina kriptirana (https protokol) med uporabnikom in strežnikom, kar pomeni, da nihče vmes ne more te vsebine prebrati.
Odgovori
0 0
Tirea
05. 02. 2026 13.37
Povsod kjer je Ursula von der Leyen, ti je lahko jasno, da so čisto drugačne stvari v ozadju.
Odgovori
+3
7 4
srecnii
05. 02. 2026 13.36
takoj že jutri naj to naredijo
Odgovori
+5
8 3
Luigi Taveri II.
05. 02. 2026 13.33
To bo Cripstonedu težko sprejeti
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
05. 02. 2026 13.33
Saj med odraslo populacijo pa je uporaba teh družbenih omrežij značilna bolj za tisti "intelektualni" del populacije
Odgovori
-2
1 3
Cmrlj3
05. 02. 2026 13.35
Pa saj sama uporaba ni sama po sebi tako problematična. Problem nastane, ker dovoljšen delež ljudi nekritično sprejema čisto vsako informacijo tam gor kot sveto resnico. Da sploh ne govorim o vplivu na razmišljanje, psiho in samopodobo.
Odgovori
+1
2 1
Sloale
05. 02. 2026 13.46
Naravna selekcija……
Odgovori
0 0
Optimisty
05. 02. 2026 13.30
vse super in prav ampak seveda prepozno. kakšne bodo varovalke teh socialnih omrežij, ki bodo pomagala dejansko potrditi pravo starost ? se pravi je vse odvisno od socialnih platform ki bi morale imeti ustrezno preverjanje starosti.
Odgovori
+7
7 0
zdravilozavse
05. 02. 2026 13.29
No in ponovno se ka] e dvoličnost vlade,ko vsaj ne bi omenjali Danske.V tem primeru se zgledujejo po Danski v primeru nelegalnih "migrantov"pa je Danska grdi raček. 🙆
Odgovori
-1
3 4
aviktora
05. 02. 2026 13.28
Ubogi otroci, ki živijo v tako ponorelem svetu!
Odgovori
-1
5 6
Optimisty
05. 02. 2026 13.32
težava so starši ki svojim otrokom ne postavljajo meje!!!
Odgovori
+7
8 1
tavbix
05. 02. 2026 13.28
Pravilno, podpiram.
Odgovori
+8
10 2
Umlaut
05. 02. 2026 13.27
Bravo! 16 let naj bo meja
Odgovori
+4
8 4
Hugh_Mungus
05. 02. 2026 13.32
Ja, dajmo 25 za vsak slučaj. Aja ne, to ne ker pol tut ti izvisiš
Odgovori
-5
1 6
8282
05. 02. 2026 13.25
Ko boste pa brali da je ponovno en otrok umrl zaradi nekega iziva na TikToku boste pa stokali zakaj vlada nič ne omeji. Evo sedaj imate omejitve katere ste želeli. Pravilna odločitev vlade.
Odgovori
+1
7 6
aviktora
05. 02. 2026 13.29
Vlada še za sebe ne skrbi.
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
Portal
Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515