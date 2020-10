Vlada pripravlja šesti protikoronski paket. Kaj nam prinaša?

Ukrepe lahko razdelimo na dva dela. Prvi so tisti, ki se bolj ali manj samo podaljšujejo. Med njimi so čakanje na delo, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, podaljšanje moratorijev na kredite. Poleg tega pa še poenostavitev poroštvene kreditne sheme, kjer se dviguje tudi meja, in sicer na 25 odstotkov lanskih prihodkov od prodaje oz. na dvakratnik stroškov dela v letu 2019.

Šesti protikoronski paket pa prinaša še nekatere nove ukrepe. Tu razmišljajo o spodbudah podjetjem za investicije v razvoj v letu 2021, odlogu plačila najemnine za poslovne stavbe oz. prostore in delni nadomestitvi fiksnih stroškov. Kot izhaja iz osnutka, bi krili od 70 do 90 odstotkov mesečne izgube, kar v znesku pomeni do 100 tisoč evrov za mikro in mala podjetja, 500 tisoč za srednja in do 700 tisoč za velika podjetja. Vse to bi veljalo za obdobje od prvega marca do konca letošnjega leta.