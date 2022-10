Vlada pritrdila imenovanju Gabrovca za generalnega direktorja NIJZ

Ob tem je vlada Gabrovca imenovala tudi za svojega predstavnika v svetu Klinike Golnik. Funkcijo bo opravljal do 12. januarja 2026, ko bi se iztekel mandat članice zavoda, ki je s tega položaja odstopila.

Brez direktorjev s polnim mandatom še vedno ostaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Predsednik sveta NLZOH Luka Kajtna je prejšnji teden pojasnil, da bosta razpisa za direktorja predvidoma objavljena ob koncu jeseni. Ustanovo trenutno vodita v. d. generalnega direktorja Emil Žerjal in v. d. strokovne direktorice Vesna Viher Hrženjak.

Pri tem je Kajtna vendarle odgovoril tudi na vprašanje, zakaj je na seji sveta NLZOH 17. junija predlagal premik sedeža NLZOH v Ljubljano. Sklep so sicer v manj kot tednu dni preklicali, vse od tedaj pa Kajtna kljub večkratnemu poizvedovanju ni pojasnil niti konkretnih razlogov za premik sedeža v Ljubljano niti konkretnih razlogov za preklic tega sklepa.

Pobuda za prenos sedeža NLZOH v Ljubljano je po njegovih besedah nastala z namenom lažjega obvladovanja bodočih valov epidemije covida-19. "Vendar so spremenjena dejstva in okoliščine, tudi v luči prizadevanj vlade za decentralizacijo in regionalizacijo države, vplivala na to, da je svet NLZOH ponovno obravnaval sklep (...) in izglasoval preklic sklepa o selitvi sedeža NLZOH v Ljubljano," je pojasnil.