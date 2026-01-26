Bo vlada z davkoplačevalskim denarjem financirala kampanjo o dosežkih?

"Škoda, da živijo od bolečin zaradi naših uspehov, ki jih je veliko," je Arčon dejal v izjavi za medije v odzivu na zahtevo NSi za sklic seje komisije DZ za nadzor javnih financ zaradi poziva k oddaji ponudbe za izdelavo načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade, ki ga je objavil Ukom. Arčon je poudaril, da je vlada redno prisotna na terenu in da jim tako župani kot drugi pogosto sporočajo, da "toliko, kolikor je ta vlada v tem mandatu naredila, ni še nobena doslej". Na očitek poslanca NSi Aleksandra Reberška, da gre za zastonj volilno kampanjo treh vladnih strank, je Arčon odgovoril, da bo vsaka politična stranka, ki bo stopila v volilno tekmo, predstavljala program za naprej. Po njegovih besedah pa je prav, da kot vladna koalicija do začetka volilne kampanje pripravijo "skupek vseh dosežkov po regijah in po posameznem resorju, da ljudje vidijo, koliko dobrega je bilo narejenega v zadnjem mandatu".

Obisk vlade v savinjski regiji FOTO: STA

Ob tem je napovedal še, da bodo javnost obvestili, ko bo znan izbrani ponudnik. Glede podobne poteze prejšnje vlade, ki je ob koncu mandata predstavila dosežke v tiskani obliki, je dejal, da so peljali različne kampanje na različne načine. "Naša kampanja bo digitalna, strošek je znan, je tudi javno objavljen, tako da se ve, za kakšno ceno in kaj bomo pravzaprav naredili," je pojasnil. To se mu zdi "čisto razumljivo", finančno pa "ne preveč razsipavanje našega državnega denarja". Na vprašanje, koliko sredstev je za tiskano predstavitev dosežkov porabila prejšnja vlada, je odgovoril, da ne ve, ali je sploh objavila tako namero, "očitno so na drugačne načine javnega naročanja to speljali". "Če bodo ti stroški znani, vam bodo s strani Ukoma tudi posredovani," je dodal.

Tudi vlada Janeza Janše pripravila poročilo o delu vlade

Na Ukomu so za STA naknadno pojasnili, da je prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše pripravila poročilo o delu vlade v nakladi 1000 izvodov. Tisk publikacije je stal 7987 evrov, publikacijo pa je izdal Ukom. Na očitke o neuvrstitvi predloga zakona o skladu za redke bolezni na dnevni red januarske redne seje DZ pa je Arčon odvrnil, da ti ne morejo leteti na vlado, saj gre za poslanski zakon. Po njegovih informacijah bo DZ zakon obravnaval na izredni seji. "Kot poslanec bi seveda to lahko vedel, tako da je še en dokaz več, da gre za čisto politikantstvo," je odvrnil Reberšku. Vodja poslancev SD Meira Hot je v odzivu ob robu seje DZ zatrdila, da gre zakon o vzpostavitvi sklada za redke bolezni naprej in bo sprejet do konca mandata. Ocenila je, da bo zakon na matičnem odboru predstavljen v dveh tednih, poslanci pa ga bodo obravnavali na drugi izredni seji, ki bo predvidoma sredi februarja. Arčon se je dotaknil tudi plakatne kampanje Slovenija naprej, v okviru katere izpostavljajo dosežke vlade. Na vprašanje, zakaj na plakatih kot naročnik ni označena Svoboda, je odgovoril, da je na njih QR-koda, ki bralce usmeri na spletno stran, kjer so dostopni vsi podatki. "V bistvu želimo s to predkampanjo opozoriti na naše delo, na naše dosežke do uradne kampanje, ki pa bo usmerjena v projekte za prihodnost," je pojasnil. Na očitke, da bi lahko šlo za kršitev zakonodaje, ker organizator kampanje ni označen, pa je odgovoril, da so preučili, kako in na kakšen način lahko komunicirajo. "Prav je, da se komunicira z zelo jasnimi in konkretnimi podatki, ki temeljijo na podlagi statističnih, dokazljivih rezultatov, tako da tu ne vidim pravzaprav nič spornega, ker smo deležni s strani opozicije zelo zavajajoče kampanje, ki jo izvajajo praktično že skoraj cel mandat," je še dodal. Poslanec Svobode Aleš Rezar je v odzivu zatrdil, da je zdajšnja vlada prva, ki bo v državnem zboru do zadnjega sprejemala zakone in delala s polno paro. Dodal je, da so bili poslanci NSi ovadeni zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter "so vpleteni v marsikatero afero". V Levici so za STA pojasnili, da se na očitke NSi ne bodo odzvali.

NSi zahteva sejo komisije DZ za nadzor javnih financ

Po besedah Aleksandra Reberška je vladni urad za komuniciranje (Ukom) dva meseca pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca, objavil poziv k oddaji ponudbe za izdelavo načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade v mandatu 2022 do 2026. Iz poziva izhaja, da naj bi šlo za desetdnevno medijsko kampanjo, ki bi potekala med 9. in 18. februarjem, torej do zadnjega dne pred začetkom uradne volilne kampanje. V okviru te kampanje je predviden zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radiih v višini 40.000 evrov, je pojasnil v izjavi za medije. "Več kot očitno je, da bi si radi pod pretvezo informiranja javnosti v Svobodi, SD in Levici financirali predvolilno kampanjo in to na račun davkoplačevalcev. Nepošteno in do konca dvolično, potem pa opozicijo obtožujejo obvodnega financiranja," je dodal poslanec. Ob tem je izpostavil, da predlog zakona o skladu za redke bolezni, ki je bil oktobra potrjen v prvi obravnavi, še vedno čaka na obravnavo in ni uvrščen na zadnjo redno plenarno sejo DZ, ki se je začela danes. "Žal mi je, da ni denarja za otroke, za lastno promocijo pa ni problem. To je velika sramota," je dejal. Poteza vlade po njegovih besedah govori tudi sama zase: "Če so delali dobro, bodo ta dobra dela, dobra dejanja govorila sama zase. In zato ne potrebujemo 40.000 evrov. Ker pa so štiri leta v koaliciji gledali v zrak in sprejeli kup napačnih potez, pa pred volitvami mrzlično iščejo načine, kako svojo nesposobnost prikazati kot neko odlično delo." Po oceni NSi gre pri omenjenem Ukomovem pozivu za "zlorabo javnih sredstev, za zasebni politični interes strank Svoboda, SD in Levica". "Takšno ravnanje lahko resno poseže v enakopravnost med strankami pred volitvami, spodkopava zaupanje v poštenost volitev in temeljna demokratična načela," je dejal Reberšek. Na seji komisije DZ za nadzor javnih financ bodo po njegovih navedbah predlagali dva sklepa, in sicer da komisija pozove vlado, naj razveljavi omenjeni poziv k oddaji ponudbe, ter da predlaga Komisiji za preprečevanje korupcije, da v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije uvede postopek zaradi suma korupcije in suma kršitve integritete uradne osebe. "Boj za oblast bo hud in se je začel že kar nekaj časa nazaj," je ocenil Reberšek. Ob tem je omenil tudi, da so v vladi Roberta Goloba za to, da bi obdržali oblast, pripravljeni iti daleč in da se je v predvolilnem času na socialnih omrežjih pojavilo na stotine profilov, ki promovirajo vlado in kritizirajo opozicijo.

Tudi SDS in Demokrati kritični do načrtovane informativne kampanje o dosežkih vlade