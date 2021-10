Vlada razmišlja o energetskih vavčerjih za najbolj ranljive.

"Ministrstvo za delo bo pripravilo predlog energetskih vavčerjev, ampak ne bomo uvajali zadev na zalogo, temveč se bomo odzvali v primeru, da se bo stanje na področju cen energije v praksi tudi spremenilo. Zdaj gre v veliki meri za namigovanja in tiste začetne spremembe," je povedal gospodarski minister Počivalšek. Kot je dodal, bo vlada najbolj ranljivim priskočila na pomoč, če bo to potrebno, si pa želi, da tak ukrep ne bo potreben. Upa, da se bo stanje na področju cen energentov umirilo.

V družbi Petrol, ki je pred dnevi z napovedjo decembrskega zvišanja cen elektrike in zemeljskega plina dvignila precej prahu, pri čemer sta se kritično odzvala tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik vlade Janez Janša, so bili v odzivu na novo vladno uredbo kratki: "Družba Petrol bo izvajala vsa določila nove uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov." Na vprašanje, kaj to pomeni za podjetje in kakšna sta povpraševanje po kurilnem olju in primerjava cen z lanskim letom, so odvrnili le, da vse naftne derivate, tudi kurilno olje, kupujejo na svetovnem trgu naftnih derivatov, kjer se tudi oblikujejo nabavne cene.

"Ugotovili smo, da se marže za 95-oktanski bencin in nafto niso občutno povečale, le za okoli odstotek, se je pa cena kurilnega olja od leta 2016 do danes povečala za nekje 69 odstotkov, pri tem za 64 odstotkov iz naslova dviga cen na svetovnem trgu, preostalo so marže. Te so se zvišale s šest na 15 centov za liter," je pojasnil gospodarski minister. Ker je pred začetkom kurilne sezone večja nevarnost občutnejšega dviga cen, se je vlada po Počivalškovih besedah odločila začasno zamrzniti marže na ravni iz leta 2016. "Nadaljnji ukrepi bodo odvisni od gibanja cen," je dejal.

Počivalšek je komentiral tudi sredino odločitev vlade, da ponovno regulira cene kurilnega olja. Za ta korak so se odločili na podlagi analize cen v obdobju od leta 2016, ko je vlada začela s postopno deregulacijo cen naftnih derivatov. Leta 2016 je namreč sprostila marže pri kurilnem olju in 98-oktanskem bencinu, pozneje je prišlo do sprostitve cen goriv na območju avtocestnega križa, pred letom dni pa še v preostalem delu Slovenije.

Predsednik uprave družbe Gen-I Robert Golob pa je sporočil, da kljub ekstremni rasti cen energentov na mednarodnih trgih, za gospodinjske odjemalce vsaj do poletja 2022 ne bodo dražili električne energije in zemeljskega plina.

Medtem ko vlada ne more vplivati na cene zemeljskega plina, ima pri cenah električne energije možnost prepovedi izvoza in regulacije končne cene. "Nič ne napovedujem, ker računam, da se bodo zadeve na področju vseh energentov stabilizirale. Če se ne bodo, bomo morali razmisliti tudi o takšnih ukrepih," je poudaril Počivalšek. Obljubil je tudi nadaljnje spremljanje razmer v gospodarstvu zaradi vse višjih cen energentov. Poudaril je, da je večina podjetij že zakupila energijo vnaprej, najbolj na udaru pa so se znašli tisti, ki nimajo dolgoročnih pogodb.

Tudi v družbi OMV Slovenija so povedali, da si prizadevajo izpolnjevati odloke pristojnih institucij, hkrati pa skušajo uporabnikom zagotoviti storitve in izdelke na varen način.

"Država mora in bo pomagala vsem tistim, ki so se pripravljeni spopasti z izzivi prihodnosti. Za to imamo na razpolago dovolj virov," je zatrdil minister Počivalšek in spomnil na sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost, kjer je na voljo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev, pri čemer bo 427 milijonov evrov namenjenih gospodarstvu. "Računam, da bodo podjetja to priložnost izkoristila," je dodal.

Iz podnebnega sklada 266.000 evrov za ukrepe za zmanjševanje energetske revščine

Ministrstvo za okolje in prostor bo v obdobju od leta 2021 do leta 2023 za zmanjševanje energetske revščine namenilo 266.000 evrov. Iz sklada za podnebne spremembe je letos za to namenjenih 90.000 evrov, v letih 2022 in 2023 pa po 88.000 evrov. Sredstva so namenjena socialno šibkim občanom.

"Ukrepi za zmanjševanje energetske revščine občanov so namenjeni vsem socialno šibkim občanom, ki so upravičeni do redne in/ali izredne denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka," so v današnjem sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu. Občani se za brezplačni obisk energetskega svetovalca mreže Ensvet na domu prijavijo pri strokovnem delavcu na centru za socialno delo, kjer na letaku zmanjševanja energetske revščine občanov izpolnijo prijavnico, ali pa se na enak način sami prijavijo. Letak s prijavnico namreč lahko dobijo na spletni strani Eko sklada in pri mnogih humanitarnih organizacijah in društvih.