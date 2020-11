Vlada razrešila direktorico JAK, kdo jo bo nadomestil, ne povedo

Tako kot pred štirimi meseci, ko je svet Javne agencije za knjigo (JAK) - sicer že z novimi člani, ki Renati Zamida niso bili več naklonjeni - vladi predlagal njeno predčasno razrešitev, je tudi danes Zamida prepričana, da je ta nezakonita, ker da ni pravih razlogov za to, da so jo po dveh sicer za agencijo uspešnih letih, odpoklicali.

"Zelo konkretno, zelo jasno, niti ni bil namig, ampak jasno izrečeno pričakovanje, lahko rečem, da je bilo. V moji karieri, ki je že kar dolga, se mi je to zgodilo prvič," razlaga Vesna Horžen, nekdanja članica sveta JAK.

Kdo konketno jo je klical, Horženova, sicer predsednica Združenja splošnih knjižnic, ni želela razkriti, bolj direkten pa je bil pisatelj Slavko Pregel, v stik z njim je stopil prav Mitja Čander.

"Vsebina je bila ta: Renato Zamida je treba zamenjati, ker ne dela dobro in na nek način škoduje agenciji. Problem je bil, ker jaz na to nisem odgovarjal. In zadnje sporočilo, ki sem ga dobil od njega, je, da ima vtis, da je ne bom zamenjal in da to ne bo dobro," pa pove Pregl, nekdanji predsednik sveta JAK.

Oba sta takšne pritiske doživela prvič v svojih dolgoletnih karierah in oba je Vlada RS poleti razrešila s položajev.

"Zagotovo so ti pritiski prevladali, zadeve so se precej vlekle, vpleteni so bili različni interesi. Zagotovo je to vse skupaj rezultat tega, za kar so si nekateri prizadevali," je prepričana Zamida.

Kdo bo zdaj zasedel njeno mesto, ni jasno. Na Ministrstvu RS za kulturo so zapisali le, da bodo vse skupaj komentirali, ko bo Zamidi odločba vročena.