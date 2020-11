Vlada razrešila dosedanjega direktorja Holdinga slovenskih elektrarn

V času epidemije, karantene in samo teden dni po menjavi petih nadzornikov naj bi nadzorni svet na svoji prvi seji v novi sestavi neuradno razrešil dosedanjega direktorja Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) Stojana Nikoliča .

Razlogi za zdaj še niso znani. Seja je potekala v Šoštanju, zato Nikolič, ki je v HSE-ju zaposlen že šest let, direktor pa leto in pol, tako niti ni mogel pojasniti poslovanja podjetja, ki proizvede dve tretjini slovenske elektrike. Domnevno naj bi šlo za akcijo stranke NSi. Za novega direktorja so postavili dosedanjega poslovnega direktorja HSEViktorja Vračarja, ki je blizu SMC, za člana uprave pa imenovali dosedanjega vodjo pravne službe Uroša Podobnika, ki je blizu NSi. Poleg Nikoliča, naj bi razrešili tudi poslovnega direktorja Mirka Marinčiča iz kvote LMŠ.