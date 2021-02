Vlada razrešila državnega sekretarja Gašpariča

Vlada je izdala odločbo, s katero dr.Jureta Gašpariča z današnjim dnem razreši funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Obenem je izdala odločbo, s katero se na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport imenuje dr. Mitja Slavinec, in sicer z 10. februarjem 2021, so sporočili po seji vlade.

Slavinec je doktor fizikalnih znanosti. Od leta 2015 je dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, pred tem je bil dve leti predstojnik oddelka za fiziko na omenjeni fakulteti. V obdobju od leta 2004 do 2008 je bil poslanec državnega zbora.

Spomnimo

Konec januarja je vlada presenetila, ko ni podala soglasja k razpisu za vpis na fakultete v prihodnjem študijskem letu. Premier Janez Janša je za zamudo pri soglasju okrivil ministrstvo za izobraževanje, ki da je potrebno gradivo poslalo šele nekaj dni pred tem, oziroma to, da je bil razpis pripravljen prepozno.

A državni sekretar Gašparič, ki je na ministrstvu zadolžen za razpis vpisa na fakultete, seje izpostavil in te očitke javno zavrnil. Pojasnil je, da jeglede na poslovnik prišlo do nekajdnevne zamude, a so vlado o tem obvestili in dobili zagotovilo, da težav ne bo.