Vlada razrešila državnega sekretarja v KPV Bojana Pograjca

Bojan Pograjc je sicer po izobrazbi diplomirani univerzitetni politolog, smer Obramboslovje, magisterij znanosti iz nacionalnovarnostne strategije pa je opravljal na Nacionalnem vojnem kolidžu Nacionalne obrambne univerze ZDA. Vojaško kariero je začel kot rezervni časnik, poveljnik voda zračne obrambe zaščitne enote republiškega štaba za teritorialno obrambo. V čin brigadirja je bil povišan leta 2006, od leta 2009 pa je opravljal formacijske dolžnosti v nazivu generalmajor.

Pograjc se omenja kot kandidat za veleposlanika na Poljskem. Predsednik Borut Pahor je sicer v torek odpoklical in postavil več veleposlanikov – kljub pozivom najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, naj tega ne stori. Po Golobovem mnenju so med predlogi za menjave veleposlanikov tudi sporni kandidati, ki so po njegovi oceni preveč politično povezani z dosedanjo vlado. Golob je napovedal celo sprožitev postopkov za njihovo menjavo. Veleposlanika Poljske Pahor sicer še ni odpoklical.

Vlada je na današnji seji razrešila tudi državno sekretarko na ministrstvu za finance Majo Hostnik Kališek. Na to mesto je bila imenovana 15. maja 2021, funkcija pa ji preneha 31. maja. Razrešitev je predlagala sama, so sporočili po seji vlade.