Vlada razrešila glavnega inšpektorja za obrambo

Minister za obrambo Matej Tonin je v skladu s petim odstavkom 83. člena zakona o javnih uslužbencih vladi predlagal razrešitev Romana Zupanca s položaja glavnega inšpektorja za obrambo na Inšpektoratu za obrambo, ki deluje v okviru ministrstva za obrambo. Omenjeni odstavek zakona med drugim daje vladi možnost, da v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja ministrstva, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja ministrstva, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine ne glede na razloge iz drugega odstavka tega člena. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj, je navedeno v gradivih po seji vlade.

Za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za obrambo je vlada s ponedeljkom imenovala Vojka Obrulja, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja, vendar največ za šest mesecev, do 31. julija.

Mors v pilotni projekt javno-zasebnega partnerstva za energetsko obnovo objektov

Vlada je danes sprejela tudi uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju ministrstva za obrambo. Kot so pojasnili na ministrstvu za obrambo, želi ministrstvo na primeru Vojašnice Boštjana Kekca v Bohinjski Beli in letalske baze Brnik pilotno preveriti energetske sanacije objekta v javni upravi preko javno-zasebnega partnerstva.

Uredba je podlaga, da bo lahko ministrstvo objavilo javni razpis, preko katerega namerava oddati koncesijo; izbrani ponudnik naj bi po načrtu izvedel prenovo kotlovnice v vojašnici, osvetlitve ter izolacije letalske baze. Za obdobje podelitve koncesije bo nato ministrstvo temu ponudniku tudi plačevalo stroške energije. Kot so pojasnili na ministrstvu, pričakujejo, da bodo ti stroški po obnovi nižji, ob izteku pa bo država prevzela nazaj v upravljanje prenovljeno infrastrukturo.

Glede na projekcije ministrstva bi država letos v ta projekt vložila 85.394 evrov, izbrani koncesionar pa 1.053.195 evrov. Če se bo ta pilotni projekt izkazal za uspešnega, na kar na ministrstvu računajo, bi v prihodnjih letih na ta način poskrbeli za energetsko prenovo še drugih vojaških objektov po državi.

Vlada je danes dala soglasje k dopolniloma k noveli zakona o državni upravi, ki predvidevata, da se na ministrstvo za obrambo poleg delovnega področja vojnih grobišč prenesejo tudi področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja. Ta trenutno spadajo pod ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V okviru delovnega področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja se urejajo statusi vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter pravice, ki iz teh statusov izhajajo. Vsi statusi izhajajo iz vojaških ali podobnih okoliščin, nastalih zaradi opravljanja vojaških ali drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti države, v bojih za obrambo slovenske severne meje (v letih 1918 in 1919), narodnoosvobodilne vojne (1941–1945), ob vojaški agresiji na Slovenijo (1991) ali v miru pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem vojaške dolžnosti oziroma zaradi izpostavljenosti nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja, njunih sodelavcev ali drugih oboroženih sil, je pojasnjeno v gradivih po seji vlade.

Vlada je gradivo obravnavala, ker dopolnjeni poslovnik vlade določa, da lahko ministrstvo na vloženo besedilo predloga akta, ki ga sprejema DZ, predlaga vložitev dopolnila le ob soglasju vlade, je še zapisano.