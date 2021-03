Vlada razrešila glavnega zdravstvenega inšpektorja Darka Mehikića

V svetu UKC Maribor je vlada kot predstavnike ustanovitelja razrešila dosedanje člane Jožeta Šabedra, Stanislava Natererarja inSrečka Felixa Kropeta. V svet zavoda pa je za preostanek mandata, do 4. septembra, za predstavnike ustanovitelja imenovalaKazimirja Miksića, Federica Victorja Potočnikater Simona Trpina.

Šabeder, ki je bil sicer tudi predsednik sveta zavoda, je pred časom odstopil, zato je bila menjava pričakovana. Da se obetajo večje spremembe v sestavi sveta UKC Maribor, so potrdili tudi na ministrstvu za zdravje. "Skladno s predlogom sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda UKC Maribor so načrtovane tudi druge spremembe v sestavi sveta zavoda," so povedali. Omenjeni predlog sklepa so posredovali v odločanje vladi že 9. marca, odločitev pa je bila sprejeta na današnji dopisni seji.

Kot so pojasnili, je razrešitev članov sveta v skladu z določbami protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določajo, da se predstavnika ustanovitelja v svetu javnih zdravstvenih zavodov lahko razreši na željo predstavnika ustanovitelja ali na predlog ministra.

Imenovani kandidati za nove člane izpolnjujejo pogoje za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda, so še zapisali na Ukomu.