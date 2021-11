Vlada razrešila Ireno Majcen, očita ji nezakonito ravnanje

Vlada je po današnji seji sporočila, da je izdala odločbo o razrešitvi Irene Majcen s položaja direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter odločbo o imenovanju Aleša Tolarja za vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, in sicer od 26. novembra 2021 do najdlje 25. novembra 2022.

Kot so pojasnili, zakon o zavodih v 38. členu določa, da je lahko direktor razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan. "Irena Majcen je od Generalnega sekretariata vlade 16. novembra letos prejela obvestilo o razlogih za svojo razrešitev, v katerem je bila pozvana, da se o navedenih razlogih za razrešitev pisno izjavi. V dopisu z dne 19. novembra 2021 je podala odgovor na obvestilo o razlogih za razrešitev," so zapisali v sporočilu in dodali, da je vlada obrazložitev in pojasnila Majcnove proučila in ugotavlja, da direktorici sklada ni uspelo dokazati, da so očitki neutemeljeni.

"Nezakonito ravnanje, kršitve obveznosti dobrega poslovanja in v nekaterih primerih premalo aktivna vloga direktorice sklada so tehtni razlogi, zato je njena predčasna razrešitev utemeljena," navajajo in dodajajo, da je pristojni organ na podlagi 38. člena zakona o zavodih dolžan razrešiti direktorja, "če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi, oziroma če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda".

Tolar za v. d. direktorja sklada imenovan do 25. novembra 2022

Na mesto vršilca dolžnosti direktorja sklada je vlada imenovala Aleša Tolarja. Tolar je magister mednarodne ekonomije, diplomirani organizator dela in informatik, trenutno zaposlen kot vodja službe in višji koordinator za področje kmetijstva in javnih naročil ter vodja projektne pisarne pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. "Ima bogate vodstvene izkušnje in dolgoletne izkušnje pri vodenju različnih projektov na področju kmetijstva. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je kandidat zelo primeren za zasedbo položaja vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije," še navaja vlada v sporočilu.