Vlada razrešila Janeza Posedija

Kot so z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočili po seji vlade, je Janez Posedi sam predlagal sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

Vlada je za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano (UVHVVR), veterinarstvo in varstvo rastlin imenovala Vido Znoj. Položaj bo prevzela v sredo, na njem pa bo ostala do imenovanja novega generalnega direktorja UVHVVR, vendar največ za šest mesecev.

Vida Znoj je doktorica veterinarske medicine in je od 2013 zaposlena na UVHVVR, trenutno kot vodja Sektorja za hrano in krmo. Kandidatka ima bogate delovne izkušnje in kompetence na področjih, ki so v pristojnosti UVHVVR, so še dodali.