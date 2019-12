Vlada razrešila Urlepa s funkcije državnega sekretarja

Premier Marjan Šarec je takrat, ko je odjeknila novica, da Urlep zapušča njegov kabinet, dejal, da gre za občutljivo zadevo, saj ima Urlep resne zdravstvene težave in zato težko govori konkretno. Dodal je, da Urlep svoje življenje posvetil delu, to pa pusti svoj davek. Na vprašanje, ali so zdravstvene težave edini razlog za njegov odhod, pa je Urlep odgovoril, da je "zdravje samo podlaga za to odločitev, ostalo je del politike".