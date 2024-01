Z vrha urada za narodnosti razrešili Doltarja, nasledil ga bo Rok Petje

Generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl je takrat odstop sprejela, kot so danes sporočili z generalnega sekretariata vlade, pa ga bo na čelu urada nasledil Rok Petje.

Petje je magister strateškega in projektnega menedžmenta, ima bogate izkušnje na področju načrtovanja in izvajanja projektov na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. V preteklih letih je aktivno sooblikoval regionalni razvoj Pomurja. V zadnjem obdobju pa se je posvetil razvoju romske skupnosti v okviru nosilne regionalne razvojne agencije v Pomurju, intenzivno se ukvarja tudi z načrtovanjem razvoja romske skupnosti na regijski ravni, s poudarkom na razvoju romske skupnosti v Mestni občini Murska Sobota, so zapisali v sporočilu za javnost.

Novi vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za narodnosti je zasedal tudi mesto vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in razvoj Lendava ter deloval kot koordinator projektov na Občini Lendava. "V tem času je pridobil globok vpogled v stanje in izzive, s katerimi se sooča tudi madžarska narodna skupnost na tem območju, ter implementiral številne projekte iz čezmejnih programov med Slovenijo in Madžarsko," so njegove izkušnje še povzeli na vladi.