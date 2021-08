'Pričakujemo, da bodo jasno obsodili tovrstno poveličevanje Hitlerja in ukrepali'

Predsednik Društva za promocijo tradicionalnih vrednot Urban Purgar je ob misli, da je bil Hitler slaba oseba, dejal: "Hitler je heroj." Ta izjava je že povzročila številne odzive političnih oseb in ljudi, velika večina pa je te izjave obsodila. "Pričakujemo, da bodo jasno obsodili tovrstno poveličevanje Hitlerja, predvsem pa, da bodo ukrepali," so dejali v stranki LMŠ, Matej Tonin pa meni, da je "poveličevanje voditeljev, ki so krivi za smrt milijonov ljudi, zavržno in nima mesta v sodobni družbi".

icon-expand Urban Purgar o Hitlerju "heroju". FOTO: 24ur.com

Odveč bi bilo omenjati vse grozote, ki sta jih storila Adolf Hitler in zavržna ideologija sistematičnega in industrijskega morjenja celotne skupine ljudi, ki niso bili dovolj "čisti" ali pa "pravilnega" političnega prepričanja. Vsekakor jih je treba obsojati, a na družbenih omrežjih, na katerih se ljudje skrivajo za lažnimi imeni, je to tudi priložnost za širjenje novodobne različice te ideologije. V Sloveniji so neonacistične stranke aktivne že od njenega nastanka, v zadnjem desetletju pa so se vse bolj skrivale pod zastavo domoljubja, da bi jih bilo težje obsojati.

Odzivi na izjavo predsednika društva, Urbana Purgarja, sicer pripadnika t. i. rumenih jopičev, so bili večinoma negativni, a so se našli tudi podporniki. Po drugi strani so se pojavile sledi whataboutizma, pojava, ko se pozornost z enega problema preusmeri na drugega. Podobno je storil tudi Purgar, ki je po številnih odzivih dejal: "Že eno leto opozarjam na poveličevanje komunizma pri nas, odziva ni bilo, zato sem začel objavljati provokativne tvite, da bi dobil pozornost javnosti." Velika večina je poveličevanje Hitlerja zelo jasno obsodila, Purgarjeva preteklost pa ne daje veliko možnost za razumevanje izjav kot dobrohotnih. Purgar je eden vidnejših predstavnikov t. i. rumenih jopičev, kar je tudi potrdil v intervjuju za rodoljub.si. Kot kaže, pa tudi zanikanje povezav z (neo)nacistično ideologijo stoji na trhlih nogah, kar nakazuje razprava pod nedavnim tvitom Aleša Ernecla, glavnega in odgovornega urednika tako imenovane Nacionalne tiskovne agencije.