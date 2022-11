Slovenska vlada Rusijo pozvala k prekinitvi agresije, Ukrajini obljubila pomoč

V zadnjih tednih Rusija načrtno uničuje ukrajinska mesta in objekte kritične infrastrukture. S tem povzročajo veliko škodo, ki ima neposreden učinek na civilno prebivalstvo. Ruske sile so v najobsežnejšem raketnem napadu doslej izstrelile preko sto raket in brezpilotnih letalnikov ter povzročile izpad elektrike za več kot deset milijonov ljudi. Po podatkih ukrajinske strani je od začetka vojne poškodovane že več kot 40 odstotkov energetske infrastrukture.

Poškodovanih je več kot 800 ukrajinskih bolnišnic in preko 2500 izobraževalnih ustanov, od tega 300 povsem uničenih. Trajajoča vojna ima posledice na globalni ravni, zato je treba vložiti več napora v to, da se prepreči scenarij dolgotrajne krize.

"Ob nadaljnji vsestranski podpori Ukrajini si moramo prizadevati in puščati odprta vrata za morebitno mirno rešitev. Slovenija aktivno podpira vsa dosedanja mirovna posredovanja in si bo tudi v prihodnje prizadevala za premirje in končanje vojne, temelječa na spoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine," so sporočili iz vlade.